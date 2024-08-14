Арбуз или дыня? Диетолог ответила, какое из летних лакомств наиболее полезно

Август знаменует начало сезона арбузов и дынь, и у каждого из этих летних лакомств есть свои уникальные микроэлементы. Вопрос о том, что полезнее — арбуз или дыня — стал темой обсуждения для диетолога Анастасии Тараско, которая поделилась своими мыслями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Согласно её словам, состав этих двух ягод весьма похож. Они имеют почти идентичный набор витаминов, а также обилие фруктозы.
При сравнении этих двух ягод, диетолог сделала акцент на том, что дыня больше подходит в качестве десерта, тогда как арбуз можно есть в неограниченных количествах.
Она также добавила, что арбуз обладает более выраженным мочегонным эффектом по сравнению с дыней, и что фруктозы в дыне больше, что связано с её калорийностью. Таким образом, в обоих случаях важно соблюдать разумные порции. Но в конечном итоге главный совет Тараско — выбирайте и наслаждайтесь тем, что вам по вкусу.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова дала рекомендации, касающиеся потребления арбузов. Несмотря на множество полезных свойств, этот продукт может представлять опасность для людей с определенными заболеваниями.