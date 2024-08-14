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Арбуз или дыня? Диетолог ответила, какое из летних лакомств наиболее полезно

Диетолог Тараско: арбуз полезнее дыни из-за низкой калорийности.

Источник: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Август знаменует начало сезона арбузов и дынь, и у каждого из этих летних лакомств есть свои уникальные микроэлементы. Вопрос о том, что полезнее — арбуз или дыня — стал темой обсуждения для диетолога Анастасии Тараско, которая поделилась своими мыслями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Согласно её словам, состав этих двух ягод весьма похож. Они имеют почти идентичный набор витаминов, а также обилие фруктозы.

Тараско подчеркнула, что арбуз выигрывает в плане калорийности: его содержание составляет примерно 25 ккал, в то время как дыня имеет около 35 ккал на 100 граммов продукта в зависимости от сортов. Специалист рекомендует не злоупотреблять ни тем, ни другим.

При сравнении этих двух ягод, диетолог сделала акцент на том, что дыня больше подходит в качестве десерта, тогда как арбуз можно есть в неограниченных количествах.

Она также добавила, что арбуз обладает более выраженным мочегонным эффектом по сравнению с дыней, и что фруктозы в дыне больше, что связано с её калорийностью. Таким образом, в обоих случаях важно соблюдать разумные порции. Но в конечном итоге главный совет Тараско — выбирайте и наслаждайтесь тем, что вам по вкусу.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова дала рекомендации, касающиеся потребления арбузов. Несмотря на множество полезных свойств, этот продукт может представлять опасность для людей с определенными заболеваниями.