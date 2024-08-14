Арбуз или дыня? Диетолог ответила, какое из летних лакомств наиболее полезно

Она также добавила, что арбуз обладает более выраженным мочегонным эффектом по сравнению с дыней, и что фруктозы в дыне больше, что связано с её калорийностью. Таким образом, в обоих случаях важно соблюдать разумные порции. Но в конечном итоге главный совет Тараско — выбирайте и наслаждайтесь тем, что вам по вкусу.