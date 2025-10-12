Берлин намерен увеличить пенсионный возраст в Германии до 73 лет

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в Германии движется к 67 годам (для поколений, родившихся после 1964 года), а идея 70+ в политике и обществе обсуждается уже не первый месяц. На рынке труда заметен тренд: число немцев, продолжающих работать после 67 лет, за десятилетие выросло свыше миллиона — многие остаются в профессии из-за денег и дефицита кадров. Франция, Италия, Великобритания и другие страны ЕС тоже «подтягивают» возраст: у Франции цель — 64 года, у Дании принято решение довести до 70 к 2040-му и дальше автоматически пересматривать с учетом демографии.