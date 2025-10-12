Берлин намерен увеличить пенсионный возраст в Германии до 73 лет

По данным ряда европейских изданий, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал идею постепенно поднять пенсионный возраст с 65 до 73 лет — на фоне старения населения, дефицита рабочей силы и роста расходов на пенсии (по оценкам, на пенсии уходит около четверти федерального бюджета-2025). Предложение базируется на выводах экспертной группы Минфина: один из сценариев — прибавлять по три месяца в год и выйти на планку 73 к началу 2040-х. Параллельно Банку Германии и экономистам важна «привязка» возраста к ожидаемой продолжительности жизни, чтобы система автоматом подстраивалась под демографию.
Контекст для сравнения
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в Германии движется к 67 годам (для поколений, родившихся после 1964 года), а идея 70+ в политике и обществе обсуждается уже не первый месяц. На рынке труда заметен тренд: число немцев, продолжающих работать после 67 лет, за десятилетие выросло свыше миллиона — многие остаются в профессии из-за денег и дефицита кадров. Франция, Италия, Великобритания и другие страны ЕС тоже «подтягивают» возраст: у Франции цель — 64 года, у Дании принято решение довести до 70 к 2040-му и дальше автоматически пересматривать с учетом демографии.
Сколько платят и с чего это вообще началось
Немецкая государственная пенсионная система — одна из старейших в мире: запущена была при Бисмарке, закон приняли в 1889-м и вступил в силу он в 1891 году. Сегодня выплаты считаются по «балльной» формуле: за год среднего заработка начисляется один пенсионный балл, а его стоимость индексируется (с июля 2025 года — €40,79 за балл). Стандартная пенсия за 45 лет среднего стажа выходит около €1600−1700 в месяц до налогов, средний фактический чек по системе — порядка €1770 до удержаний (разброс зависит от стажа, уровня зарплат, перерывов в карьере).
Где самый высокий и самый низкий пенсионный возраст
В Европе лидирует Дания: уже принято повышение до 70 лет для поколений после 1970 года, далее возраст будет регулярно пересматриваться, а в долгих прогнозах упоминаются планки 72−74 к середине века. В глобальной выборке из открытых источников Дания фигурирует среди «самых высоких» наряду с отдельными странами, где официальный возраст также закреплен на уровне 70.
На другом полюсе — государства с очень ранним выходом для отдельных групп: например, в Китае женщины — «синие воротнички» могут уходить в 50 лет (55 в офисной сфере), тогда как мужчины — в 60. В ряде развивающихся стран пороги тоже остаются ниже 60, но большинство из них уже объявили планы поэтапного повышения.
Что это значит для Германии здесь и сейчас
Если курс на 73 года будет закреплен, его, по словам сторонников, растянут на десятилетия, чтобы избежать «французского сценария» с протестами и дать бизнесу время адаптировать рабочие места под возрастных сотрудников. Власти параллельно обсуждают надбавки за поздний выход, ужесточение правил раннего, реформу накопительного «поколенческого» фонда и кампании по переобучению — иначе одного повышения возраста будет мало. В любом случае базовая линия уже проведена: к 2029 году Германия доведет планку до 67, а дальше параметр почти наверняка свяжут с демографией и финансами системы.