Арахамия: ЦИК Украины возобновил работу Государственного реестра избирателей

Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. По его словам, речь идет о создании условий для голосования военных на фронте и их права избираться. Кроме того, надо решить вопрос, как будут голосовать миллионы украинцев, которые находятся за пределами государства. При этом Стефанчук отметил, что «не хотел бы начинать дискуссию», когда и при каких условиях пройдут выборы, подчеркнув, что закон о выборах во время военных действий будет одноразовым.