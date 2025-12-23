Арахамия: ЦИК Украины возобновил работу Государственного реестра избирателей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей. Это произошло впервые с февраля 2022 года, написал в своем Telegram-канале председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Сегодня, впервые с начала военного конфликта, постановлением ЦИК была возобновлена работа Государственного реестра избирателей», — сообщил политик.
По его словам, это открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и — как следствие — его актуализации. «Обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов», — подчеркнул Арахамия.
Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. По его словам, речь идет о создании условий для голосования военных на фронте и их права избираться. Кроме того, надо решить вопрос, как будут голосовать миллионы украинцев, которые находятся за пределами государства. При этом Стефанчук отметил, что «не хотел бы начинать дискуссию», когда и при каких условиях пройдут выборы, подчеркнув, что закон о выборах во время военных действий будет одноразовым.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила мнение, что в нынешних условиях проведение полноценных демократических выборов на Украине маловероятно. По ее словам, избирательный процесс в стране находится в настолько дезорганизованном состоянии, что любые попытки его запустить будут носить формальный характер. Памфилова также указала, что инициатива проведения выборов не находит заинтересованности у действующих украинских элит. По ее оценке, нынешняя власть заинтересована в продолжении конфликта, поскольку война позволяет сохранять контроль над финансовыми потоками и внешней поддержкой.