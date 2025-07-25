«Арабский шенген» в 2025 году объединит ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, КСА и Оман

Новая единая туристическая виза по образцу шенгенской вскоре позволит туристам посещать шесть стран Персидского залива — Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн и Кувейт — по одному разрешению на въезд. Ожидается, что виза будет введена в действие к концу 2025 или началу 2026 года, сообщает firstpost.com.
Что известно про «арабский шенген»
Новая система будет предлагать два варианта: для поездки в одну страну и для посещения нескольких государств Персидского залива. Как ожидается, разрешение будет действовать в течение периода от 30 до 90 дней, в зависимости от маршрута путешественника и типа визы.
Процесс подачи заявлений на визу будет осуществляться через централизованную онлайн-платформу. Пользователям будет необходимо будет предоставить персональные данные, указать даты поездки и предполагаемые пункты назначения в странах Персидского залива.
Помимо заполнения онлайн-формы, заявителям необходимо будет загрузить на платформу ряд подтверждающих документов. Ожидается, что в этот список войдут:
- действующий паспорт;
- свежая фотография паспортного образца на белом фоне;
- подтверждение размещения, например, бронь отеля или приглашение от принимающей стороны;
- комплексная туристическая страховка, действительная во всех шести странах Персидского залива;
- свежая выписка из банка, подтверждающая финансовую состоятельность заявителя;
- обратный авиабилет, подтверждающий вылет.
После подачи заявления заявителям необходимо будет оплатить онлайн визовый сбор. Это можно будет сделать через защищенный платежный шлюз с помощью дебетовой или кредитной карты. Хотя точный размер визового сбора пока не объявлен, официальные лица заявили, что унифицированный вариант будет более доступным, чем подача заявлений на шесть отдельных виз.
После одобрения виза будет выдаваться в электронном виде по электронной почте. Путешественникам рекомендуется иметь при себе распечатанную копию визы на протяжении всей поездки, так как она может быть запрошена во время пограничного контроля или иммиграционными службами во время поездок между странами Персидского залива.
Нужна ли сейчас россиянам виза для поездки в эти шесть стран
Саудовская Аравия
Что касается граждан России, то сейчас им требуется полноценная виза только для посещения Саудовской Аравии и Кувейта. При этом в Саудовской Аравии российские туристы могут получить визу по прибытии. Максимальный срок пребывания в стране по этой визе составляет 90 дней.
Кувейт
Для поездки в Кувейт визу придется получать в консульском отделе посольства Кувейта в Москве. В большинстве случае выдается однократная виза на 30−90 дней. Она дает право въехать в Кувейт в течение 90 дней со дня выдачи. Правда, если вы посещали Израиль, то в кувейтской визе вам, скорее всего, откажут. То же самое касается женщин, путешествующих без родственников мужского пола.
ОАЭ
Для посещения ОАЭ российским туристам виза не нужна. Находиться в стране без визы можно не более 90 дней в течение полугода, причем количество выездов не ограничено.
Катар
Для поездки в Катар гражданам России оформлять визу заранее не требуется, она выдается по прибытии. Срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение полугода.
Оман
Посещать с туристическими целями Оман россияне могут без визы на срок до 14 дней, при наличии подтвержденного бронирования отеля, медицинской страховки и обратного билета.
Кроме того, россияне могут получить туристическую визу Омана по прибытии в аэропорт Маскат или наземный пограничный пункт на границе с ОАЭ. Для этого нужно заранее заполнить заявление на сайте Султанской полиции Омана. Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее шести месяцев на момент истечения срока действия визы.
Бахрейн
У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Визу на срок до 14 или 30 дней можно получить по прибытии. При наличии брони отеля и обратного билета визу можно продлить. Кроме того, визу можно оформить лично в консульстве Бахрейна в Москве или сделать это онлайн.
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