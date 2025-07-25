«Арабский шенген» в 2025 году объединит ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, КСА и Оман

Если вы соберетесь в арабский круиз, то вот несколько полезных публикаций: здесь мы писали, как преобразился Катар после чемпионата мира по футболу, тут честный рассказ россиянки о том, как на самом деле живут саудиты и какие запреты актуальны в КСА. Еще у нас есть полноценный обзор поездки в Оман, который зовут арабской Норвегией. И ироничные заметки писателя сразу про четыре страны этого региона.