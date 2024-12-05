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Арабский язык становится популярным в России: факты и тенденции

Арабский язык набирает популярность в России и считается одним из самых популярных восточных языков для изучения. Посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад поделился своими наблюдениями в журнале «Международная жизнь», передает ТАСС.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: unsplash.com

Арабский язык занимает четвертое место в мире по количеству носителей, что делает его одним из наиболее распространенных языков. В России он становится все более популярным, становясь на одну позицию с китайским и корейским языками. Некоторые российские учебные заведения интегрировали арабский язык в свои учебные планы. Московский транспорт также отразил растущий интерес к арабскому языку, запустив путеводитель для арабских туристов.

Посол подчеркнул, что арабский язык не только инструмент коммуникации, но и важный элемент культурной и религиозной идентичности арабского народа. Королевство Саудовской Аравии стремится усилить позиции арабского языка на международной арене и улучшить взаимопонимание между народами.

Сотрудничество арабских государств с Россией в повышении осведомленности об арабском языке подчеркивает его значимость как средства содействия коммуникации и взаимопонимания между культурами. Посол также отметил, что арабский язык имеет богатую историю, насчитывающую тысячи лет, и известен своим значительным вкладом в мировое поэтическое и художественное наследие.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения собирается ввести ЕГЭ по арабскому языку. Он пополнит список предметов по выбору.