Арабский язык становится популярным в России: факты и тенденции

Арабский язык занимает четвертое место в мире по количеству носителей, что делает его одним из наиболее распространенных языков. В России он становится все более популярным, становясь на одну позицию с китайским и корейским языками. Некоторые российские учебные заведения интегрировали арабский язык в свои учебные планы. Московский транспорт также отразил растущий интерес к арабскому языку, запустив путеводитель для арабских туристов.