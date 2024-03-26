Apple создала раздел на своем сайте для сравнения старых и новых iPhone

Каждое сравнение показывает, какие новые функции получит обладатель более старого гаджета при обновлении до линейки iPhone 15. Например, разрешение iPhone 15 в четыре раза выше, чем у iPhone 11, также у него вдвое больший объем памяти, есть режимы Action и Cinematic для видео и прочие преимущества, в числе которых назван и разъем USB-C. Также графический процессор у новинки на 60% быстрее и есть 5G.