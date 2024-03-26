Apple создала раздел на своем сайте для сравнения старых и новых iPhone

Apple добавила на свой веб-сайт раздел «Причины для обновления» (Reasons to Upgrade), цель которого — побудить клиентов со старыми iPhone перейти на более новую модель. Пользователи могут сравнить аппараты 11-й и 12-й линеек с устройствами из 15-й серии (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max).
Каждое сравнение показывает, какие новые функции получит обладатель более старого гаджета при обновлении до линейки iPhone 15. Например, разрешение iPhone 15 в четыре раза выше, чем у iPhone 11, также у него вдвое больший объем памяти, есть режимы Action и Cinematic для видео и прочие преимущества, в числе которых назван и разъем USB-C. Также графический процессор у новинки на 60% быстрее и есть 5G.
«На новом iPhone ваши приложения и данные будут выглядеть и работать одинаково — автоматически», — заверили в компании.
Корпорация обращает внимание на улучшения в дисплее, дизайне и размерах новинок, подчеркивает возможность скидки при обмене старых моделей на новые, подробно описывает простоту перехода на новое устройство с такими функциями, как Quick Start и eSIM. По данным, которые приводит издание Macrumors, большая часть рынка смартфонов в США уже освоена, а новых клиентов у Apple мало. Обновления — важный сегмент, и «яблочная» компания постоянно ищет способы заставить клиентов регулярно покупать фирменные новинки, чтобы поддерживать динамику продаж.
Ранее РБК Life собрал имеющуюся информацию о будущих гаджетах компании из Купертино. В ближайшие несколько лет Apple может существенно расширить линейку своих устройств. Американцы ведут разработку смартфонов с совершенно новыми функциями, экспериментируют с гибкими дисплеями, обдумывают возможность выпуска новых смарт-очков, «умного» кольца и наушников с камерами.