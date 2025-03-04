Аппетит спит. Нужно ли завтракать, если утром не хочется есть

Аппетита после сна может не быть потому, что организм просто привык обходиться без завтрака, объяснила эксперт в разговоре с «Ридусом». Кроме того, к такому результату может привести плотный и поздний ужин. Однако даже в таких случаях не стоит полностью отказываться от утреннего приема пищи. Можно попробовать начать утро с легкого перекуса — овощного салата или фрукта. А ужинать надо за три часа до сна, отдавая предпочтение легким белковым блюдам с овощами.