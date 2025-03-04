Аппетит спит. Нужно ли завтракать, если утром не хочется есть

Почему утром не хочется есть
Аппетита после сна может не быть потому, что организм просто привык обходиться без завтрака, объяснила эксперт в разговоре с «Ридусом». Кроме того, к такому результату может привести плотный и поздний ужин. Однако даже в таких случаях не стоит полностью отказываться от утреннего приема пищи. Можно попробовать начать утро с легкого перекуса — овощного салата или фрукта. А ужинать надо за три часа до сна, отдавая предпочтение легким белковым блюдам с овощами.
Зачем нужен завтрак
Завтрак очень важен для организма. Так, утренний прием пищи запускает метаболизм после ночного отдыха, и в итоге организм получает энергию.
«Углеводы, белки и жиры, полученные утром, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращают повышенное чувство голода в течение дня», — пояснила диетолог.
Чем опасно отсутствие завтрака
По словам Анжелики Дюваль, полный отказ от еды утром может привести к неприятным результатам. Один из них — снижение уровня энергии. Также отсутствие завтрака чревато ухудшением концентрации внимания. Кроме того, отказ от утреннего приема пищи может привести к набору лишнего веса.
«Отсутствие завтрака провоцирует стресс для организма, что может вылиться в переедание во время обеда», — пояснила диетолог.
Также она рассказала, что регулярный пропуск утреннего приема пищи повышает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Для кого особенно важен завтрак
Анжелика Дюваль предупредила, что для некоторых людей завтрак — это не просто совет, а острая необходимость. Речь идет о пациентах с диабетом, гипогликемией, нарушениями работы щитовидной железы и беременных женщинах. Им крайне важно завтракать, поскольку для них утренний прием пищи — это ключевой элемент поддержания стабильного уровня глюкозы в крови и общего самочувствия.
«Длительное голодание может привести к серьезным осложнениям и ухудшению состояния здоровья», — подчеркнула эксперт.
Она отметила, что важно прислушиваться к своему организму и уметь находить баланс между привычками и его потребностями. Это одно из главных правил здорового питания.
Таким образом, завтрак — это не только прием пищи, но и способ зарядиться энергией и настроить организм на продуктивный день. При этом важно подходить к этому вопросу осознанно и без фанатизма.
Если вы часто раздумываете, что приготовить и сесть утром, ознакомьтесь с семью вариантами полезных белковых завтраков. Эти блюда сытные и питательные, но при этом легкие.