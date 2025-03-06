Апноэ связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона

10% людей с остановками дыхания применяли СИПАП-терапию. Их разделили на две группы — одни начали использовать аппарат в течение двух лет после постановки диагноза, остальные — позже. Оказалось, что, если начать применять СИПАП через два года после диагностирования апноэ или позже, риск болезни Паркинсона будет почти таким же, как если вообще не лечиться (9,5 и 9,0 случаев на 1 000 человек соответственно). У пациентов, начавших использовать СИПАП в течение двух лет после постановки диагноза, заболеваемость оказалась значительно ниже — на 2,3 случая меньше на 1 000 человек.