Апноэ связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона

Пациенты с обструктивным апноэ сна более подвержены риску развития болезни Паркинсона. Это показало исследование ученых, представленное на 77-й ежегодной встрече Американской академии неврологии.
Такое апноэ появляется, если мышцы гортани расслабляются во время сна, перекрывая дыхательные пути. В итоге — кратковременные остановки дыхания, нарушающие сон. Они также снижают уровень кислорода в крови, негативно влияя на мозг.
Справиться с проблемой помогает СИПАП-терапия. Это коррекция остановок дыхания во сне с помощью положительного давления в дыхательных путях. Специальный аппарат подает воздух через маску, и человек свободно дышит.
Ученые изучили более 20 лет медицинской истории 1,6 млн ветеранов, страдающих от апноэ, и 10 млн без него. Исследователи наблюдали, у кого из пациентов развилась болезнь Паркинсона.
Ученые скорректировали результаты анализа с учетом возраста, пола и факторов здоровья (например, курение). Оказалось, что среди пациентов с апноэ сна болезнь Паркинсона встречалась на 1,8 случая на 1 000 человек чаще по сравнению с теми, у кого не было таких сложностей с дыханием.
«Из тех, у кого было апноэ во сне, у 5 284 человек, или 3,4%, развилась болезнь Паркинсона в течение пяти лет, по сравнению с 37 873 людьми, или 3,8%, у тех, у кого не было апноэ во сне», — говорится в исследовании.
10% людей с остановками дыхания применяли СИПАП-терапию. Их разделили на две группы — одни начали использовать аппарат в течение двух лет после постановки диагноза, остальные — позже. Оказалось, что, если начать применять СИПАП через два года после диагностирования апноэ или позже, риск болезни Паркинсона будет почти таким же, как если вообще не лечиться (9,5 и 9,0 случаев на 1 000 человек соответственно). У пациентов, начавших использовать СИПАП в течение двух лет после постановки диагноза, заболеваемость оказалась значительно ниже — на 2,3 случая меньше на 1 000 человек.
«Обнадеживает, что своевременное лечение СИПАП способно снизить риск развития болезни Паркинсона у людей с апноэ сна. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить долгосрочные эффекты терапии», — подчеркнул Грегори Скотт, автор исследования.
К слову, апноэ не только повышает вероятность появления болезни Паркинсона. Также оно приводит к храпу.