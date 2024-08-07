Апельсиновый сок снижает уровень холестерина, выяснили ученые

В исследовании приняли участие 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Ученые проанализировали рацион добровольцев и попросили их рассказать, употребляют ли они апельсиновый сок. Полученную информацию исследователи сопоставили с показателями концентрации холестерина в крови испытуемых. Выяснилось, что у тех, кто выпивал по два стакана (примерно 480 мл) апельсинового сока ежедневно в течение года, общий уровень холестерина в крови был значительно ниже по сравнению с теми, кто не употреблял этот напиток.