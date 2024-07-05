Апельсиновая корка. Врачи рассказали, бывает ли целлюлит от кофе

И уже даже плюс 2% лишнего жира будут отражаться как апельсиновая корка на бедрах. Кроме того, у мужчин кожа толще и плотнее, их коллагеновые волокна более состоятельны. У женщин же они более тонкие и мягкие, пояснила косметолог. Опять же это эволюционно связано с деторождением.