Апельсиновая корка. Врачи рассказали, бывает ли целлюлит от кофе

Целлюлит, который все подразумевают, совсем не то, что на самом деле означает такой термин в медицине. Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» пояснил, что правильная характеристика целлюлита — острое микробное воспаление кожи.
Как распределяется жир у мужчин и женщин?
Приглашенная в студию эксперт — врач-косметолог высшей категории Наталия Николаева — пояснила, почему у мужчин целлюлита фактически не бывает — лишь. Изредка и указывает на гормональные проблемы.
«У мужчин и женщин по-разному происходит отложение подкожно-жировой клетчатки. У женщин она гормонально зависима и откладывается по женскому типа в области бедер и ягодиц, уже затем на животе и боках. А у мужчин основные накопления — на животе», — пояснила косметолог. И у мужчин он преимущественно висцеральный — самый опасный, вызывающий повышенные риски инфарктов и инсультов.
У женщин же подкожный жир — это норма.
«Даже если барышня худая совершенно, то абсолютная норма у нее такого жира — 26% жировой ткани. У мужчин — 12% может быть в норме. У женщин это связано, чтобы она могла вынашивать детей. Как раз считали, те 300 тысяч килоджоудей разницы в жире — этого хватает на вынашивание ребенка», — пояснила Николаева.
И уже даже плюс 2% лишнего жира будут отражаться как апельсиновая корка на бедрах. Кроме того, у мужчин кожа толще и плотнее, их коллагеновые волокна более состоятельны. У женщин же они более тонкие и мягкие, пояснила косметолог. Опять же это эволюционно связано с деторождением.
Может ли кофе спровоцировать целлюлит?
Нет, он не влияет. Ведь в основе проблемы лежат две причины — вес и несостоятельность коллагеновых волокон. И кофе на них никак не влияет.
Как бороться?
Отличным решением станет массаж. Но обязательно на регулярной основе и курсами. Массаж улучшает кровоток и трофику тканей, пояснила косметолог. «Это дает синтез коллагена. По тому же принципу работают скрабы, а также массажи щеткой, которые травмируют кожу и вызывают большую каркасную функцию ее», — пояснила Николаева.
Тут важно понимать, заметил Мясников, что все меры будут давать временный эффект. То есть в данном вопросе раз сделал процедуры и забыл — не работает.
«Также можно пересмотреть диету, добавив в рацион больше коллагена перорально», — пояснила косметолог.
А вот с инъекционными методиками стоит быть поаккуратнее — можно получить обратный эффект, так как липолитики не растворяют жировые отложения равномерно, в результате рельеф может стать еще более выраженным.
Также в борьбе с целлюлитом помогает все, что пришло из спортивной медицины — ударно-волновая терапия, кавитация, ультразвук и RF-лифтинг.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном