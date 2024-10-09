Апельсин с морковкой. Врач назвала соки, наиболее полезные в сезон простуд

Перемена сезонов для организма обусловлена стрессом: солнечные теплые дни сменяются пасмурной и дождливой, более прохладной погодой. Скрасить хмурые дни помогут яркие цитрусовые и ягодные соки. Также они полезны для профилактики простудных заболеваний. Роспотребнадзор уже сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Поэтому сейчас самое время подготовить свой организм к новому сезону и укрепить иммунную систему.
Где больше витамина С?
Лучше всего в этом помогут фрукты и овощи в натуральном и переработанном виде. Среди витаминов иммунитет поддерживает, в первую очередь, витамин С. Самое большое количество аскорбинки в цитрусовых соках, поэтому стоит отдать предпочтение апельсиновому и грейпфрутовому.
«В одном стакане апельсинового сока, кроме суточной нормы витамина С, содержатся фолаты, а также целый ряд флавоноидов, каротиноидов и других биологически активных веществ, — рассказала aif.ru вице-президент Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич. — В качестве мощных антиоксидантов выступают флавоноиды гесперидин и нарирутин. Они укрепляют иммунитет и защищают организм от вредных факторов окружающей среды. Грейпфрутовый сок содержит флавоноид нарингин и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также обладает противовоспалительными свойствами. Он очень полезен при ОРВИ».
Однако в отношении грейпфрутового сока есть одно ограничение. Им нельзя запивать лекарства, так как вещества, содержащиеся в грейпфруте, усиливают всасывание лекарственных компонентов, и можно получить их передозировку. Все препараты врачи рекомендуют запивать водой.
Что полезного в морсах?
Незаменимый элемент осеннего рациона — ягодные морсы. Они отлично укрепляют иммунитет и помогают при простуде. Все знают, что во время простудных заболеваний нужно пить больше жидкости, а особенно морсов. Дело в том, что ягодный напиток богат природными органическими кислотами: яблочной, хинной, оксикоричными, которые помогают снять воспаление и быстрее вывести токсины из организма.
К примеру, клюквенный морс содержит витамины C и E. Благодаря своим полезным свойствам он оказывает жаропонижающее действие, противовоспалительный и антибактериальный эффект.
Как сочетать плоды в соках?
Врач-диетолог Александра Разаренова считает, что в осенний период для укрепления иммунитета крайне важно регулярное сбалансированное питание. Оно включает:
- достаточное количество полноценного белка: птица, рыба, субпродукты, мясо, морепродукты, молочные продукты;
- сложные углеводы: крупы, цельнозерновой хлеб;
- жиры преимущественно растительного происхождения: растительные масла, орехи;
- сезонные овощи и фрукты: особенно полезны тыква, свекла, морковь, различные варианты крестоцветных (все виды капусты, шпинат, репа, редька, руккола и др.), ферментированные овощи (квашеная капуста, кимчи
и т. д.).
«Чаще используйте продукты, богатые витамином С: болгарский перец, цитрусовые (апельсины, лимоны), киви, ягоды (клюкву, бруснику, чернику, малину), — советует диетолог. — В дополнение не забывайте про источники растительного белка — это могут быть бобовые, а также орехи: миндаль, грецкие, семена подсолнечника и тыквы. Они содержат полезные жиры и необходимые нам витамины и микроэлементы. А также включайте в блюда разнообразные специи: имбирь, куркуму и чеснок. Они обладают противовоспалительными свойствами».
По мнению диетолога, в осенний период особенно полезны морковный и тыквенный сок в комбинации с соком из сельдерея, апельсина, яблока, граната. «Важно отметить, что, если вы используете соки, богатые каротиноидами (например, из моркови, тыквы), для их лучшего усвоения необходимо добавлять источники жира: сливки, растительное масло», — напоминает врач-диетолог.