Апельсин с морковкой. Врач назвала соки, наиболее полезные в сезон простуд

«В одном стакане апельсинового сока, кроме суточной нормы витамина С, содержатся фолаты, а также целый ряд флавоноидов, каротиноидов и других биологически активных веществ, — рассказала aif.ru вице-президент Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич. — В качестве мощных антиоксидантов выступают флавоноиды гесперидин и нарирутин. Они укрепляют иммунитет и защищают организм от вредных факторов окружающей среды. Грейпфрутовый сок содержит флавоноид нарингин и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также обладает противовоспалительными свойствами. Он очень полезен при ОРВИ».