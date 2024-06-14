Апартаменты и апарт-отели все больше набирают популярность у путешественников

Каждое третье бронирование летом 2024 года приходится на эти объекты размещения.
Статистика показывает, что доля резерваций такого типа жилья увеличивается каждый сезон: в прошлом году — 22%, а в 2023 — 27%, сообщает туристическое информационное агентство RTN (1). Например, в Калининградской области на апартаменты и апарт-отели приходится 64% бронирований, в Новосибирской области — 46%, а в Санкт-Петербурге — 43%.
Апартаменты становятся более удобным вариантом жилья в первую очередь за счет своей бюджетной стоимости. Например, на июнь текущего года средняя цена на одного человека составляет 5 800 рублей.
Самыми популярными регионами по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Анапа.
Список источников
1. Туристическое информационное агентство RTN. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева