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Апартаменты и апарт-отели все больше набирают популярность у путешественников

Статистика и анализ растущей популярности апарт-отелей среди путешественников. Рассказываем, почему все больше туристов выбирают апартаменты в 2024 году, а также о плюсах проживания в них.

Девушка с красным чемоданом выбрала апартаменты
Источник: Freepik

Каждое третье бронирование летом 2024 года приходится на эти объекты размещения.

Статистика показывает, что доля резерваций такого типа жилья увеличивается каждый сезон: в прошлом году — 22%, а в 2023 — 27%, сообщает туристическое информационное агентство RTN (1). Например, в Калининградской области на апартаменты и апарт-отели приходится 64% бронирований, в Новосибирской области — 46%, а в Санкт-Петербурге — 43%.

Новость

Апартаменты становятся более удобным вариантом жилья в первую очередь за счет своей бюджетной стоимости. Например, на июнь текущего года средняя цена на одного человека составляет 5 800 рублей.

При этом самым востребованным типом жилья все еще остаются гостиницы, на них приходится 51% от всех бронирований. Гостевые дома не так популярны — 12%, хостелы — 4%, а глэмпинги, виллы и коттеджи — только 1%.

Самыми популярными регионами по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Анапа.

Список источников

1. Туристическое информационное агентство RTN. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева