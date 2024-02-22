AP: Китай планирует отправить новых панд в зоопарк Сан-Диего

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют «дипломатией панд». В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до 2 тыс. и более.