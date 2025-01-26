Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи

Американка Тована Луни с пересаженной почкой свиньи прожила с ней уже 61 день и установила новый рекорд по продолжительности жизни после подобной операции.

Источник: Freepik

Об этом пишет Associated Press.

«В субботу женщина из Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей пациенткой, которой пересадили свиной орган. Она здорова и полна сил, а её новая почка работает уже 61 день», — говорится в материале.

Отмечается, что прогнозы врачей относительно состояния женщины оптимистичны, и примерно через месяц она сможет вернуться домой.

До этого ни один из пациентов после подобной операции не прожил больше двух месяцев.

Ранее в итальянской Падуе врачи провели первую в мире операцию по пересадке работающего сердца.