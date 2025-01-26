AP: американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи

Об этом пишет Associated Press.
«В субботу женщина из Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей пациенткой, которой пересадили свиной орган. Она здорова и полна сил, а её новая почка работает уже 61 день», — говорится в материале.
Отмечается, что прогнозы врачей относительно состояния женщины оптимистичны, и примерно через месяц она сможет вернуться домой.
До этого ни один из пациентов после подобной операции не прожил больше двух месяцев.
Ранее в итальянской Падуе врачи провели первую в мире операцию по пересадке работающего сердца.