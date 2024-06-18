Антропологи выяснили, чем болели сибиряки сотни лет назад. Исследование

Ранее команда исследователей из России и Германии уточнила возраст городища Амня I в Сибири. Это укрепленное поселение эпохи неолита, расположенное на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа. Как выявили раскопки в период с 1987 по 2000 год, поселение занимало площадку на мысу среди болот и имело оборонительную систему из внутренней и внешней линий. Современный радиоуглеродный анализ выявил, что охотники-собиратели-рыболовы построили это укрепленное поселение в тайге около 8 тыс. лет назад.