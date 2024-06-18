Антропологи выяснили, чем болели сибиряки сотни лет назад. Исследование

Сотни лет назад сибиряки плохо питались и много занимались тяжелым физическим трудом — это отражалось на их здоровье. Археологические находки изучили ученые-антропологи факультета исторических и политических наук Томского госуниверситета (ФИПН ТГУ) совместно с сотрудником кафедры анатомии человека Сибирского медицинского университета (СибГМУ) Татьяной Васильевой. Своими выводами исследователи поделились с РБК Life.
Исследователи проанализировали останки 60 человек, живших в Томске в XVII — начале ХХ века и погребенных на территории Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Кладбище при мужском монастыре возникло в 1663 году. Последнее захоронение было в 1925 году. Позднее местные власти решили ликвидировать кладбище. Почти век спустя на территории монастыря под руководством Центра по охране памятников провели аварийные археологические раскопки при активном участии ученых ТГУ. Найденные останки сопоставили на предмет вероятного социального статуса погребенных и состояния их здоровья.
«На этом кладбище, согласно опубликованным данным, наряду с обычными гражданами были захоронены священнослужители, высокопоставленные чиновники, в том числе томский губернатор, богатые меценаты, которые имели высокий статус в городском сообществе. Социальный статус человека, как правило, влияет на характер физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат, определяет уровень доступа к пищевым ресурсам и получению медицинской помощи», — пояснила доцент кафедры антропологии и этнологии ФИПН ТГУ Марина Рыкун.
В ходе исследования был изучен палеоантропологический материал, включавший останки 60 человек: 37 мужчин, 22 женщин и одного ребенка. После анализа отобраны кости и черепа, имевшие наиболее выраженные признаки патологии: 30 мужских и 13 женских. В результате установлены три группы патологических изменений:
- дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и крупных суставов (остеохондроз, спондилез, деформирующий спондилоартроз);
- травмы и посттравматические изменения;
- аномалии развития.
«Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов, выявленные нами, могут свидетельствовать о постоянной микротравматизации, длительных физических нагрузках. Вместе с тем отмечается значительное количество травматических повреждений костей скелета. Возможно, причинами послужили случайные бытовые травмы, полученные, например, при падении с лошади, в драке (переломы ребер, переломы трубчатых костей). Некоторые изменения свидетельствуют о регулярных однообразных физических нагрузках на определенные отделы опорно-двигательного аппарата. Это может быть свидетельством принадлежности человека к той или иной ремесленной группе (столяр, плотник, грузчик)», — отметила Марина Рыкун.
Характер повреждений дал понять ученым, что они исследовали останки людей, которые не обладали высоким статусом, зарабатывали преимущественно физическим трудом и не могли позволить себе регулярное полноценное питание.
По словам ученых, такая ситуация была не редкостью для Сибири ХVII — начала ХХ века. Схожие повреждения, например, переломы ребер, ключиц, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов, томские антропологи обнаружили на вновь поступивших материалах из некрополя Умревинского острога археологического памятника XVIII Верхнего Приобья (Новосибирская область). Исследуя палеоантропологический материал, ученые восстанавливают прошлое сибирских городов, образа жизни и состояния здоровья предков современных жителей.
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