Антропологи восстановили детали жизни и смерти Виттрупского человека из Дании

Археологи из Гетеборгского университета (Швеция) с коллегами из Дании и Великобритании, используя современные методы, исследовали останки Виттрупского человека, жестоко забитого и брошенного в датском болоте 5100−5300 лет назад. И выяснили, что он родился вдалеке от места своей гибели — на скандинавском побережье, и жил там долгое время. Об это рассказал анализ его костей и зубов. Есть несколько гипотез о том, как он попал в чужие края и почему был убит. Исследование опубликовано в PLOS One.