Антропологи восстановили детали жизни и смерти Виттрупского человека из Дании

Археологи из Гетеборгского университета (Швеция) с коллегами из Дании и Великобритании, используя современные методы, исследовали останки Виттрупского человека, жестоко забитого и брошенного в датском болоте 5100−5300 лет назад. И выяснили, что он родился вдалеке от места своей гибели — на скандинавском побережье, и жил там долгое время. Об это рассказал анализ его костей и зубов. Есть несколько гипотез о том, как он попал в чужие края и почему был убит. Исследование опубликовано в PLOS One.
Предыдущие исследования показали, что генетический профиль человека отличается от ДНК его современников в этом регионе. Специалисты предположили, что он мог быть иностранцем в этом сообществе каменного века.
В новой работе команда археологов и антропологов решила использовать сразу несколько подходов, чтобы выяснить происхождение и историю этого человека с печальной судьбой. Они объединили старые и новые генетические и биоархеологические методы.
Авторы обнаружили в его зубной эмали и белках костей изотопы стронция, углерода и кислорода, которые указывают, что мужчина родился и провел детство на Скандинавском побережье, где питался в основном мясом морских млекопитающих (тюленей, китов) и рыбой. Он рос в холодном северном климате и воспитывался как будущий охотник-собиратель. Генетический анализ подтвердил его прибрежное происхождение, показав сходство ДНК Виттрупского человека с ДНК людей мезолита из Норвегии и Швеции.
Однако в конце подросткового возраста (15−20 лет) Виттрупский человек перешел на другой рацион — мясо коз и овец, что было пищей фермерских сообществ. На тот момент представители культуры воронкообразных кубков занимались сельским хозяйством на северных территориях современной Дании. Но своих соседей — охотников-собирателей с побережья — они познакомили с фермерством гораздо позже, чем Виттрупский человек присоединился к их сообществу.
Таким образом кости и зубы Виттрупского мужчины рассказали ученым о его пути со скандинавского побережья в датские болота. Неизвестно, почему он покинул родину и отправился за сотни или тысячи километров от дома — вынужденно или добровольно. Почему решил стать фермером и земледельцем, каков был его социальный статус. Но у экспертов есть несколько версий.
«Он мог быть иммигрантом или торговцем, который занял равное социальное положение с другими членами местного общества воронкообразных кубков. Он также мог быть пленником или рабом, возможно, ценным из-за навыков мореплавания», — предполагают антропологи.
Ясно только, что его путешествие закончилось плохо. Авторы отмечают, что ритуальные забивания дубинками и жертвоприношения на болотах были обычным явлением в Дании того времени. И это не зависело от социального статуса человека. Теперь известно, что такая участь в этих краях могла постигнуть и иностранцев.