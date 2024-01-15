Антрополог перечислила 6 признаков, что у человека в роду были неандертальцы

По оценкам ученых, до двух процентов ДНК досталось современному человеку от его вымерших неандертальских предков. Как это ни удивительно, эти два процента генома оказывают небольшой, но вполне заметный эффект на наше здоровье, внешность, привычки и поведение.

Неандертальское наследство распределено в популяции неравномерно — у кого-то из нас неандертальских генов больше, у кого-то меньше, а кому-то вообще не досталось. Себнем Унлуислер, специалист в области генной инженерии из Лондонского института регенеративной медицины, назвала шесть признаков того, что у вас в роду несомненно были неандертальцы.

Вы курите

Неандертальская ДНК значительно повышает риск развития никотиновой зависимости, и это несмотря на то, что «дальние родственники» обитали в Европе за 40 тысяч лет до появления в ней табака. Кроме того, неандертальские гены связаны с повышенным риском депрессии и других психических и неврологических болезней. Ученые предполагают, что эти генетические варианты когда-то помогали неандертальцам выживать, но у нас они работают иначе.

У вас густые, прямые, рыжие волосы

Есть предположения, что именно такие волосы были у неандертальцев.

Вы «жаворонок»

Гены, связанные с внутренними биологическими часами (циркадными ритмами) и определяющие «утренний» хронотип, тоже достались нам от неандертальцев. Они жили на европейском континенте, где, в отличие от Африки, продолжительность дня заметно меняется в зависимости от времени года, и способность рано просыпаться помогает выживать.

У вас большой, длинный нос

Такие носы — продукт естественного отбора, они помогали неандертальцам адаптироваться к холодному, по сравнению с Африкой, климату Европы, так как лучше согревают вдыхаемый воздух.

Вы тяжело переносите ковид

Еще в начале пандемии ученые обнаружили, что регион генома, унаследованный от неандертальцев, делает людей особенно подверженными тяжелому течению ковида.

Вы плохо загораете

Неандертальские гены ответственны за то, насколько вы белокожи, насколько легко ложится на вашу кожу загар, или же вы, оказавшись под прямыми солнечными лучами, сразу «сгораете».