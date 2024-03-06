Антижир. Врач объяснила, зачем сердечникам и диабетикам есть грейпфрут

Все знают, что грейпфрут — источник витамина С. И хотя он не в числе лидеров среди цитрусовых по количеству «аскорбинки» (45 мг против 60 мг в апельсине на 100 г плода), но опережает лимон и мандарин. Но мало кто в курсе, что грейпфрут содержит уникальное вещество нарингенин, которое помогает в борьбе с диабетом и повышенным уровнем холестерина.