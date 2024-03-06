Антижир. Врач объяснила, зачем сердечникам и диабетикам есть грейпфрут

Все знают, что грейпфрут — источник витамина С. И хотя он не в числе лидеров среди цитрусовых по количеству «аскорбинки» (45 мг против 60 мг в апельсине на 100 г плода), но опережает лимон и мандарин. Но мало кто в курсе, что грейпфрут содержит уникальное вещество нарингенин, которое помогает в борьбе с диабетом и повышенным уровнем холестерина.
Что горько, то полезно
«Нарингенин, действительно, помогает выводить из организма избыток холестерина, — рассказала aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. — Кроме того, нарингенин помогает при диабете. В Израиле провели исследования, которые показали, что нарингенин действует практически как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа. Диабет развивается из-за того, что клетки организма теряют способность воспринимать инсулин, который сами же вырабатывают. Лекарства заставляют клетки потреблять его. По аналогичному принципу работает нарингенин. Поэтому грейпфрут можно употреблять для профилактики развития сахарного диабета второго типа».
Кстати, грейпфрут полезен также сердечникам. «Грейпфрут содержит калий, который помогает нормализовать давление (у гипертоников наблюдается, как правило, нехватка этого микроэлемента) и ритм сердца. Антиоксиданты в грейпфруте (фенольные кислоты, флавоноиды, каротиноиды, ликопин) препятствуют развитию микровоспаления в сосудах, что поможет в профилактике атеросклероза», — уточняет врач.
Не запивать лекарства
Однако при употреблении этого полезного фрукта нужно помнить об ограничениях.
«Не рекомендуется запивать грейпфрутовым соком некоторые лекарственные препараты: анальгетики, антидепрессанты, антибиотики, гормональные противозачаточные препараты и некоторые другие, — говорит врач. — В мякоти грейпфрута содержится вещество фуранокумарин, которое способно снижать эффективность перечисленных препаратов. Также с осторожностью следует употреблять грейпфрут людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, пациентам с гепатитами, холециститом, панкреатитом, хроническими воспалительными кишечника, при аллергии на цитрусовые».
Если вы любите грейпфрутовый сок, лучше пить его с помощью трубочки, чтобы снизить воздействие кислоты на зубную эмаль и предотвратить её разрушение.