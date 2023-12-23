Антивоенное граффити Бэнкси украли спустя час после появления

Снимок граффити появился в социальных сетях художника, что подтвердило его авторство, спустя меньше часа неизвестные похитили дорожный знак.

Бэнкси не раз обращался к антивоенной тематике. Прошлой осенью он посетил Украину и сообщил, что сделал семь граффити в разных местах страны. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. После попытки кражи одной из работ их оснастили антивандальными стеклами с датчиками движения и удара.

Бэнкси выставил на продажу 50 копий своей картины [FR]AGILE, на вырученные деньги будут куплены машины скорой помощи, генераторы, газовые обогреватели и электрооборудование для Украины. На граффити изображена белая мышь, царапающая картонку с надписью «FRAGILE» (с англ. — «хрупкое»), в результате чего две первые буквы стираются, остается AGILE (с англ. — «проворно»). Как поясняет Toronto Sun, цена лота может составить £40−60 тыс. (более 4−6 млн руб.).

В марте антивоенную работу художника «CND Soldiers», созданную в 2005 году, продали на аукционе #ABANKSY4UKRAINE за £81 тыс. (тогда около 10 млн руб.). На ней изображены двое солдат, рисующих пацифик. Вырученные деньги пообещали направить на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.