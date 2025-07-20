Антироссийские выпады Алиева: эксперт объяснил, какую цель преследует Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал граждан Украины никогда «не смиряться с оккупацией». Об этом глава государства заявил на III Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона* (признан террористом и экстремистом в России).
«Никогда не соглашаться на оккупацию — вот это главный совет. Это то, что делали мы», — сказал Алиев.
Он напомнил, что Азербайджану удалось добиться восстановления контроля над Нагорным Карабахом благодаря не уступкам, а решительным действиям. По мнению азербайджанского лидера, этот опыт будет полезен киевскому режиму.
Кроме того, Алиев сообщил, что Баку готовит иски в международные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау.
«Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского “Боинга” продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется», — добавил глава государства.
Также Алиев заявил о большом потенциале в развитии отношений с США.
«Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона», — отметил Алиев.
О том, с чем связана антироссийская риторика азербайджанской стороны, какие цели преследует Баку, используя антироссийские выпады, специально для ВФокусе Mail объяснил политолог Юрий Светов.
«На постсоветском пространстве мы наблюдаем один и тот же сценарий. Саакашвили в Грузии — отход от России, путь в НАТО, итог — война. Украина — отход от России, выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ, итог — специальная военная операция. Избрание Пашиняна в Армении — всякого рода выпады против России, теперь заявления о выходе из ОДКБ, сближение с НАТО. Азербайджан идет этим же путем достаточно давно. Азербайджанские военные тесно сотрудничают с западным военным блоком, участвуют в разного рода мероприятиях, которые проводятся Альянсом», — сказал Светов.
По мнению эксперта, азербайджанские власти сейчас пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией. Руководство закавказской республики видит, что киевскому режиму помогает коллективный Запад. Поэтому Баку хочет на волне антироссийской риторики получить преференции для себя.
«Они полагают, все, что можно было взять от нас, они взяли, теперь им надо в другом месте покормиться», — отметил политолог.
Светов подчеркнул, что в своем желании выбить расположение Запада Азербайджан даже не считается со своим ближайшим союзником — Турцией.
«На Азербайджан огромное влияние оказывает Турция, которая помогла ей в войне в Нагорном Карабахе. Но даже с Турцией Азербайджан осложняет отношения. Когда была война Израиля и Ирана, Азербайджан был на стороне Израиля, Баку в воздушном пространстве Азербайджана помогал уничтожать иранские ракеты», — сказал эксперт.
Комментируя претензии азербайджанской стороны из-за катастрофы с самолетом, Светов напомнил, что Россия не несет ответственности за его крушение.
«Эта история с самолетом, там была вина экипажа, а экипаж был азербайджанским, но они не могут это признать. Поэтому они раз за разом от нас требуют извинений», — подчеркнул политолог.
В то же самое время азербайджанская диаспора в России процветает, напомнил спикер.
«Если мы с вами возьмем список самых богатых людей Российской Федерации, мы там увидим немало азербайджанских фамилий. Но получается, что от них требуют, прежде всего, лояльности Азербайджану, а потом уже лояльности России», — заключил политолог.
* Признан террористом и экстремистом в России.