Антироссийские выпады Алиева: эксперт объяснил, какую цель преследует Азербайджан

«На постсоветском пространстве мы наблюдаем один и тот же сценарий. Саакашвили в Грузии — отход от России, путь в НАТО, итог — война. Украина — отход от России, выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ, итог — специальная военная операция. Избрание Пашиняна в Армении — всякого рода выпады против России, теперь заявления о выходе из ОДКБ, сближение с НАТО. Азербайджан идет этим же путем достаточно давно. Азербайджанские военные тесно сотрудничают с западным военным блоком, участвуют в разного рода мероприятиях, которые проводятся Альянсом», — сказал Светов.