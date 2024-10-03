Антипирены в кухонной утвари из черного пластика могут вызывать рак

В США в ряде штатов уже действует запрет на использование антипиренов в пластике, в том числе и при производстве бытовой техники. К примеру, власти Калифорнии запретили использование большинства антипиренов в мебели, детских товарах, автокреслах и матрасах, сообщает Chemical Watch. В штатах Вашингтон и Нью-Йорк уже приняты ограничительные законы на использование данных веществ в электронике.