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Антипирены в кухонной утвари из черного пластика могут вызывать рак

Токсичные вещества также способны навредить эндокринной системе.

Источник: Unsplash / CC0

Черный пластик, используемый в кухонных принадлежностях, детских игрушках и одноразовых контейнерах для еды может содержать опасные для здоровья концентрации токсичных антипиренов (вещества, используемые для предотвращения возгораний), вызывающие онкологические заболевания. Об этом рассказали в американской научной организации Toxic-Free Future (специализируется на защите окружающей среды) со ссылкой на данные исследования, проведенного совместно с учеными Амстердамского свободного университета.

Как поясняется, в бытовых предметах вредные вещества оказываются в результате вторичной переработки пластика с высоким содержанием антипиренов, используемых в бытовой технике. В итоге корпуса телевизоров перерабатываются в пластик для пищевых контейнеров.

По данным исследования, присутствие токсичных веществ в игрушках и посуде способно привести к заболеваниям эндокринной системы, репродуктивной системы, образованию злокачественных опухолей, а также плохо влиять на развитие детей.

Бромированные антипирены (БАП) — это синтетические химические вещества, которые постоянно добавляют в потребительские товары для снижения связанного с пожарами ущерба для здоровья человека и материальных убытков. С 1970-х годов бромированные антипирены используются в таких потребительских товарах, как электроника, мебель и автомобильная обивка, матрасы, домашний текстиль и строительная изоляция.

Соавтор исследования из Toxic-Free Future Меган Лю отметила, что токсичные и запрещенные к использованию в бытовой продукции антипирены содержались в 85% образцов продукции из черного пластика, изученной учеными.

В США в ряде штатов уже действует запрет на использование антипиренов в пластике, в том числе и при производстве бытовой техники. К примеру, власти Калифорнии запретили использование большинства антипиренов в мебели, детских товарах, автокреслах и матрасах, сообщает Chemical Watch. В штатах Вашингтон и Нью-Йорк уже приняты ограничительные законы на использование данных веществ в электронике.

Авторы исследования призвали власти ввести тотальный запрет на использование канцерогенов в переработанном пластике/\.

Примечательно: ранее аналогичное исследование провела международная команда ученых, в том числе росСийских. В 2020 году на рынках и в магазинах Китая, Индонезии и России было закуплены потребительские товары, изготовленные из черного пластика. Детские игрушки, аксессуары для волос, канцелярские товары и кухонная утварь, как оказалось в итоге, содержали бромированные антипирены.