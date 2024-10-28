Антиоксидант едим. Эксперты назвали 3 продукта, которые снижают стресс

Биологи из Южно-Уральского государственного университета получили новые факты полезности для живого организма вещества под названием ресвератрол. Это то самое соединение, на которое давно ссылаются сторонники подхода: для здоровья нужно каждый день выпивать стакан красного сухого вина, чтобы получать это ценное вещество. Однако виноградное вино — далеко не самый главный и не единственный источник ресвератрола.
Что представляет собой это уникальное соединение, какими свойствами обладает и каковы нормы его употребления?
Полезен, но…
«Ресвератрол — это вещество полифенольной природы растительного происхождения, — рассказал aif.ru ведущий научный сотрудник ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, доктор биологических наук, профессор Владимир Мазо. — Данные соединения защищают растения от неблагоприятных факторов внешней среды и выполняют аналогичные функции в организме человека, потребляющего эти биологически активные вещества с пищей. Впервые ресвератрол был выделен в 1939 г. из корня чемерицы (многолетняя трава), однако широкую известность получил только в 1990-х годах, когда было установлено его возможное антиканцерогенное и антигиперлипидемическое (снижающее холестерин) действие. К настоящему времени получены некоторые экспериментальные доказательства его противовоспалительного, антиоксидантного, нейропротекторного действия (защищающего нервную систему и мозг), благоприятного влияния на сердечно-сосудистую систему».
Казалось бы, нужно больше употреблять продуктов с ресвератролом, и можно не болеть и не стареть. Но не все так просто.
«Следует отметить, что указанное соединение обладает низкой биодоступностью и быстро разрушается в организме, — продолжает профессор, — а эффекты в опытах in vivo (на живой ткани, в живом организме — прим. ред.) получены, как правило, при использовании значительных доз ресвератрола».
Норма — до 150 мг в сутки
В недавней статье, опубликованной учеными из Южно-Уральского государственного университета, авторы показали влияние ресвератрола на снижение тревожности, которая возникает в результате стресса. Эксперимент проводили на крысах, которым за час до стрессового фактора (запах мочи лисы) вводили внутрибрюшинно ресвератрол. В результате стресс снижался в 2,5 раза. Причем у крыс, получавших лекарство, в несколько раз слабее шли окислительные реакции, приводящие к разрушению мембран, ДНК и белков.
«Исследователи установили, что ресвератрол подавляет активность ферментов, которые отвечают за образование в печени кортизола (гормон стресса) и за распад в мозге серотонина и дофамина (гормоны радости), — объяснил aif.ru ведущий научный сотрудник ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, кандидат медицинских наук Илья Аксенов. — Повышенную активность этих ферментов связывают с развитием неврологических и психиатрических расстройств».
Эксперт отмечает, что подобного результата у животных исследователям удалось достичь с помощью высокой дозы ресвератрола, а именно — 100 мг на килограмм массы тела. При этом его вводили в полость живота, что не является естественным путем поступления ресвератрола в организм. «В пересчете на человека это превышает верхнюю допустимую норму потребления ресвератрола в составе специализированных пищевых продуктов и БАД к пище (150 мг в сутки). В РФ рекомендуемый адекватный уровень потребления ресвератрола для взрослых составляет 2 мг в сутки, — приводит данные специалист. — Очевидно также, что напрямую переносить данные, полученные на лабораторных грызунах, на человека нельзя в силу физиологических и психологических различий».
Тем не менее, по словам ученого, результаты данного исследования вносят вклад в раскрытие биохимических механизмов действия ресвератрола при тревожных состояниях. При этом положительный эффект ресвератрола может быть связан и с другими механизмами, в том числе с его антиоксидантным действием".
А в ягодах больше
Так стоит ли пить вино, чтобы получить ресвератрол? Действительно, в сухом красном вине содержание ресвератрола даже повышается по сравнению с виноградом. Однако стоит учитывать, что алкоголь при неумеренном потреблении приводит к отрицательным последствиям. При этом существуют и другие источники этого антиоксиданта, особенно среди ягод, где его содержание в несколько раз выше.
«Для профилактики недостаточного поступления с пищей ресвератрола можно рекомендовать разнообразить свой рацион такими его пищевыми источниками, как брусника (3 мг на 100 г), клюква (1,9 мг), красная смородина (1,6 мг), черника (0,7 мг), клубника (0,4 мг), красное вино (0,3 мг), черный виноград (0,2 мг), — говорит Илья Аксенов. — Кроме того, ресвератрол, хоть и в меньшем количестве, содержится в фисташках, шоколаде, арахисе, шампанском, виноградном соке. Либо можно принимать ресвератрол в составе БАД к пище».