Антиоксидант едим. Эксперты назвали 3 продукта, которые снижают стресс

Эксперт отмечает, что подобного результата у животных исследователям удалось достичь с помощью высокой дозы ресвератрола, а именно — 100 мг на килограмм массы тела. При этом его вводили в полость живота, что не является естественным путем поступления ресвератрола в организм. «В пересчете на человека это превышает верхнюю допустимую норму потребления ресвератрола в составе специализированных пищевых продуктов и БАД к пище (150 мг в сутки). В РФ рекомендуемый адекватный уровень потребления ресвератрола для взрослых составляет 2 мг в сутки, — приводит данные специалист. — Очевидно также, что напрямую переносить данные, полученные на лабораторных грызунах, на человека нельзя в силу физиологических и психологических различий».