Антикортизольные лайфхаки: Врач составила алгоритм борьбы с гормоном стресса

«Вечером не пропускайте окна сна — это период, когда хочется спать. Например, в 21:00 вас клонит в сон, но вы себя пересиливаете и не ложитесь. А потом уже спать не хочется, и долго не можете заснуть. Для людей с повышенным уровнем кортизола это чревато тем, что надпочечники начинают ещё больше вырабатывать кортизол и постепенно истощаются. Поэтому важно поймать своё окно сна», — подчёркивает врач.