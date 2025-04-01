Антидепрессанты могут способствовать повышению риска внезапной смерти

Эксперты изучили все случаи смерти среди жителей Дании 18−90 лет за 2010 год. Исследователи подняли свидетельства о смерти и отчеты аутопсии. ВСС при этом классифицировали отдельно от других причин летального исхода. Что касается приема АД, ученые фиксировали факты получения рецептурных препаратов не менее двух раз в течение года с 1998 по 2009 год. Были выделены две категории продолжительности приема — от одного года до пяти лет и более шести лет.