Антидепрессанты могут способствовать повышению риска внезапной смерти

Известно, что психические расстройства увеличивают уровень смертности от болезней сердца. Риск ВСС среди пациентов с такими диагнозами в два раза выше, чем в среднем по популяции. Вместе с тем ранее было неизвестно, как на эту вероятность влияет прием антидепрессантов (АД).
Новое исследование показало, что он связан с повышенной вероятностью ВСС. При этом степень риска зависит от возраста пациента и длительности приема АД.
Эксперты изучили все случаи смерти среди жителей Дании 18−90 лет за 2010 год. Исследователи подняли свидетельства о смерти и отчеты аутопсии. ВСС при этом классифицировали отдельно от других причин летального исхода. Что касается приема АД, ученые фиксировали факты получения рецептурных препаратов не менее двух раз в течение года с 1998 по 2009 год. Были выделены две категории продолжительности приема — от одного года до пяти лет и более шести лет.
Оказалось, что у пациентов, употреблявших АД от одного до пяти лет, риск ВСС был на 56% выше по сравнению с остальными. Те, кто принимал препараты дольше шести лет, сталкивались с двукратным увеличением риска. Среди людей 30−39 лет вероятность ВСС среди принимавших АД от одного до пяти лет возрастала в три раза. Если прием длился больше шести лет — в пять раз.
Что касается людей 50−59 лет, у них риск ВСС при приеме АД от одного до пяти лет удваивался, более шести лет — увеличивался в четыре раза. Среди пациентов 70−79 лет прием препаратов в течение одного — пяти лет повышал риск ВСС на 83%. Прием более шести лет увеличивал его в 2,2 раза.
Среди пациентов 40−79 лет риск внезапной сердечной смерти был выше у тех, кто принимал АД более шести лет, по сравнению с теми, кто использовал их от одного до пяти лет.
По словам доктора Ясмина Муйкановича, продолжительность приема антидепрессантов связана с повышенным риском внезапной сердечной смерти. «Чем дольше пациент принимает препараты, тем выше вероятность развития этого состояния», — сказал эксперт.
Ученые полагают, что повышенная смертность может быть связана не только с побочными эффектами антидепрессантов, но и тяжестью основного заболевания, из-за которых их и назначают, пишет «Ридус».
Кстати, антидепрессанты помогают защититься от инфекций. Ранее об этом сообщили другие ученые.