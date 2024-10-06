Антарктида покрывается зеленью быстрыми темпами, выяснили ученые

«Растения, которые мы встречаем на Антарктическом полуострове, в основном мхи, растут, пожалуй, в самых суровых условиях на Земле. Ландшафт по-прежнему почти полностью покрыт снегом, льдом и камнями, и лишь незначительная его доля заселена растениями. Но эта крошечная часть резко выросла, что свидетельствует, что даже обширная и изолированная дикая местность Антарктики подвержена влиянию антропогенного изменения климата», — уточнил доктор Томас Роланд из Эксетерского университета.