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Антарктида покрывается зеленью быстрыми темпами, выяснили ученые

Британские ученые из Эксетерского и Хартфордширского университетов выяснили, что Антарктида покрывается зеленью с нарастающей скоростью по мере потепления климата.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда проанализировала спутниковые данные с 1986 по 2021 год. Оказалось, что площадь растительного покрова на Антарктическом полуострове увеличилась с менее чем одного квадратного километра до 12 квадратных километров.

«Растения, которые мы встречаем на Антарктическом полуострове, в основном мхи, растут, пожалуй, в самых суровых условиях на Земле. Ландшафт по-прежнему почти полностью покрыт снегом, льдом и камнями, и лишь незначительная его доля заселена растениями. Но эта крошечная часть резко выросла, что свидетельствует, что даже обширная и изолированная дикая местность Антарктики подвержена влиянию антропогенного изменения климата», — уточнил доктор Томас Роланд из Эксетерского университета.

По мнению ученых, увеличение количества растительности в Антарктиде добавит органического вещества в бедные полярные почвы и проложит путь для роста других видов флоры.

В настоящее время исследователи изучают, как недавно освободившиеся ото льда ландшафты заселяются растениями, и как этот процесс может продолжаться в будущем.