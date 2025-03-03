«Анора» пришла к успеху, но без Юры Борисова

Кроме Калкина и Борисова, в номинации состязались другие маститые актеры: Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому неизвестный»), Гай Пир («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).
При этом «Анора» Шона Бейкера стала практически абсолютным триумфатором «Оскара», победив в пяти других номинациях, в том числе — «лучший оригинальный сценарий», «лучший монтаж», «лучший режиссер» и «лучший фильм».
Всё же номинация российского актера была особо отмечена даже в ходе церемонии. Актер Роберт Дауни-младший, вручавший награду Калкину, буквально засыпал Борисова комплиментами. «Брат, это была прорывная роль, у тебя впереди светлое будущее, ты сейчас в правильном месте», — сказал «железный человек».
Юра, посетивший церемонию со своей супругой, актрисой Анной Шевчук, стал первым в истории российским актером, номинированным на «Оскар».