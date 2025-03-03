«Анора» пришла к успеху, но без Юры Борисова

Всё же номинация российского актера была особо отмечена даже в ходе церемонии. Актер Роберт Дауни-младший, вручавший награду Калкину, буквально засыпал Борисова комплиментами. «Брат, это была прорывная роль, у тебя впереди светлое будущее, ты сейчас в правильном месте», — сказал «железный человек».