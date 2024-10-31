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Анонсировано продолжение франшизы «Очень страшное кино»

Продолжением, как и другими фильмами, будут заниматься братья Уайанс, а также Рик Альварес, написавший сценарий для второй части франшизы и таких фильмов, как «Пятьдесят оттенков черного» и «Белые цыпочки».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Хэллоуин встречаем хорошими новостями: Марлон, Шон и Кинен Айвори Уайанс, а также сценарист Рик Альварес сообщили, что вернутся к работе над франшизой «Очень страшное кино». Первая хоррор-комедия вышла в 2000 году и собрала массу фанатов со всего света.

«Очень страшное кино» — серия американских комедийных «слэшеров», пародирующих известные фильмы ужасов. Первый фильм 2000 года собрал только в прокатах США $157 019 771 (~ 15,3 млрд рублей).

Известно, что съемки нового фильма запланированы на 2025 год. Кинопродюсер и гендиректор студии Miramax Джонатан Гликман считает, что сейчас лучшее время для возвращения франшизы на большой экран.

Эту франшизу мы создали более 20 лет назад. Мы помним, как люди смеялись, и надеемся, что это повторится. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с Джонатаном Гликманом и его командой в Miramax, чтобы в кинотеатрах снова звучал смех, где ему самое место.

Братья Уайнс
создатели франшизы

Кажется, сейчас самое время пересмотреть пять фильмов из знаменитой франшизы. А если захочется продолжить киномарафон на Хэллоуин, воспользуйтесь нашей тематической подборкой хорроров.