Анонсировано продолжение франшизы «Очень страшное кино»

Эту франшизу мы создали более 20 лет назад. Мы помним, как люди смеялись, и надеемся, что это повторится. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с Джонатаном Гликманом и его командой в Miramax, чтобы в кинотеатрах снова звучал смех, где ему самое место.