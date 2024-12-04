Аноним выставил на Sotheby’s коллекцию вина из 70 тыс. бутылок

Вся коллекция была поделена на несколько лотов в зависимости от места происхождения вин. В нее вошли лоты из Бордо, Шампани, Италии и долины Напа. Начнут аукцион с лота вин Бургундии. Первый аукцион назначен на 5 декабря. Стоимость каждого лота коллекции зависит от винтажа и производителя. В подборке представлены как вина, стартовая цена которых установлена на уровне $600−700, так и вина, стартовая цена которых превышает $20 тыс.