Аноним выставил на Sotheby’s коллекцию вина из 70 тыс. бутылок

По данным Sotheby’s, владелец коллекции предпочел не озвучивать свое имя. Однако аукционный дом отмечает, что это «давний коллекционер и влиятельная фигура в мире вина». Подборка вин получила название The Colossal Cellar of an Astute Collector («Колоссальный погреб проницательного коллекционера»).