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Аноним выставил на Sotheby’s коллекцию вина из 70 тыс. бутылок

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги коллекцию, состоящую из 70 тыс. бутылок. Об этом сказано на сайте дома.

Источник: https://ru.freepik.com

По данным Sotheby’s, владелец коллекции предпочел не озвучивать свое имя. Однако аукционный дом отмечает, что это «давний коллекционер и влиятельная фигура в мире вина». Подборка вин получила название The Colossal Cellar of an Astute Collector («Колоссальный погреб проницательного коллекционера»).

Вся коллекция была поделена на несколько лотов в зависимости от места происхождения вин. В нее вошли лоты из Бордо, Шампани, Италии и долины Напа. Начнут аукцион с лота вин Бургундии. Первый аукцион назначен на 5 декабря. Стоимость каждого лота коллекции зависит от винтажа и производителя. В подборке представлены как вина, стартовая цена которых установлена на уровне $600−700, так и вина, стартовая цена которых превышает $20 тыс.

В линейку бургундских вин вошли напитки, произведенные Domaine Rousseau, Domaine Bruno Clair, DRC, Vogüé, Domaine des Lambrays, de Montille, Dujac, Faiveley, Fourrier, Jean Grivot, Méo-Camuzet, d'Angerville, Sylvain Cathiard, Robert Chevillon, Roumier и Joseph Drouhin. В число выставленных на аукцион бордоских вин были включены вина производства First Growth и Super Second.

В конце ноября на аукционе Christie’s продали супертосканское вино Tignanello от винодельческого хозяйства семьи Антинори Marchesi Antinori. Все вина, по данным издания, были проданы выше оценочной стоимости.