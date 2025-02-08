Анна Семенович рассказала, как поборола проблемы с психикой

«Когда была в спорте, я тогда еще не умела справляться с паникой! А причины очень простые у любой панички — это перегруз организма», — поделилась знаменитость.
Семенович посоветовала своим поклонникам со схожей проблемой больше отдыхать и научиться переключать внимание с тревожных мыслей.
Знаменитость также призвала фанатов перестать жить только работой. Она напомнила, что жизнь состоит из множества граней, каждая из которых должна быть в гармонии.
«Рекомендую заняться личной жизнью, найти какое-то хобби и жизнь наладится», — поделилась Семенович.
Недавно Семенович рассказывала, что поехала на Мальдивы за счет своего возлюбленного. Она признавалась, что ее избранник, предприниматель Денис Шреер «оплачивает многое».
Знаменитость перестала скрывать возлюбленного в июне 2024 года. Мужчина официально женат. Семенович поясняла, что на момент их знакомства у Шреера были сложные отношения с супругой: они не жили вместе, но растили общего ребенка.