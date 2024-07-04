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Анна Седокова сделала неожиданное признание о семье

Певица Анна Седокова заявила, что хочет усыновить ребенка.

Источник: Legion-Media

Певица и по совместительству мама троих детей Анна Седокова сделала неожиданное признание о семье. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам артистки, она обожает детей и в будущем хотела бы, чтобы наследников стало еще больше. Сейчас у Анны есть две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор.

«Да, я очень люблю детей, и хочу, чтобы их было больше. Мне бы хотелось усыновить ребенка», — призналась исполнительница.

Помимо того, Анна мечтает открыть Дом для мам, а именно — место для женщин, которые оказались в сложной ситуации.

«Моя мечта — построить такой дом. Я обязательно заработаю деньги и сделаю это! Потому что добро всегда побеждает зло, и я в это всегда буду верить», — заключила звезда.

Ранее актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян заявили, что мечтают о появлении на свет кудрявой дочери. Об этом пишет 7Дней.ru. Как стало известно, сейчас звездная чета опровергнула скорое рождение ребенка, но при этом отметила, что в будущем хотела бы второго малыша.