Певица и по совместительству мама троих детей Анна Седокова сделала неожиданное признание о семье. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
По словам артистки, она обожает детей и в будущем хотела бы, чтобы наследников стало еще больше. Сейчас у Анны есть две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор.
«Да, я очень люблю детей, и хочу, чтобы их было больше. Мне бы хотелось усыновить ребенка», — призналась исполнительница.
Помимо того, Анна мечтает открыть Дом для мам, а именно — место для женщин, которые оказались в сложной ситуации.
«Моя мечта — построить такой дом. Я обязательно заработаю деньги и сделаю это! Потому что добро всегда побеждает зло, и я в это всегда буду верить», — заключила звезда.
Ранее актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян заявили, что мечтают о появлении на свет кудрявой дочери. Об этом пишет 7Дней.ru. Как стало известно, сейчас звездная чета опровергнула скорое рождение ребенка, но при этом отметила, что в будущем хотела бы второго малыша.