Анкилозаврида спустя почти 40 лет идентифицировали как новый вид

Группа археологов и палеонтологов из Китая обнаружила, что найденные в 1986 году скелетные останки анкилозавридного динозавра представляют собой новый вид. Научная статья опубликована в журнале Historical Biology.
Динозавры анкилозавриды имели странный и уникальный внешний вид. Их тела были покрыты парасагиттальными рядами остеодерм, из-за чего они выглядели как вафли. Это были четвероногие существа с бронированными головами и утолщенными хвостами. В среднем животные вырастали до 6 метров в длину и 1,5 метров в высоту.
Предыдущие исследования показали, что анкилозавриды жили на территории современной Северной Америки и Азии, причем большинство из них было обнаружено в северных районах Китая и Монголии.
В новой работе специалисты изучили останки, которые хранились в Музее провинции Цзянси 38 лет. При осмотре ученые обнаружили, что это был взрослый самец, живший примерно 72−84 миллиона лет назад. Команда описала образец как «относительно полный» — он состоит из частичного сочлененного скелета без черепа и нижней челюсти.
Они также обнаружили, что это был ранее неизвестный вид, которому дали название Huaxiazhoulong shouwen. Исследовательская группа предполагает, что их открытие расширяет представление о разнообразии динозавров позднего мелового периода, обитавших на территории современного Китая.
Помимо прочего, специалисты сказали, что, возможно, новый вид прояснит эволюционную историю динозавров этого типа в данном регионе.
Ранее в Гонконге были обнаружены первые окаменелости динозавра.