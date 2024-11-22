Анкилозаврида спустя почти 40 лет идентифицировали как новый вид

Динозавры анкилозавриды имели странный и уникальный внешний вид. Их тела были покрыты парасагиттальными рядами остеодерм, из-за чего они выглядели как вафли. Это были четвероногие существа с бронированными головами и утолщенными хвостами. В среднем животные вырастали до 6 метров в длину и 1,5 метров в высоту.