Angry Birds — 15 лет. Вспоминаем культовую игру для смартфонов

Очень скоро «птички» начали стремительно захватывать мир. Всего через полгода после выпуска Angry Birds возглавила список самых популярных приложений App Store в США, после чего Rovio приступила к созданию Android-версии. На этом этапе разработчики столкнулись с серьезными проблемами. В отличие от Apple iOS, под управлением операционной системы Google работало большое количество самых разных устройств с различными процессорами, объемом памяти и всевозможными вариациями пользовательского интерфейса. Все это привело к тому, что на момент релиза в октябре 2010 года Angry Birds не работала на почти 30 Android-смартфонах, в связи с чем Rovio пришлось создать отдельную «облегченную» версию приложения.