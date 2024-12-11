Angry Birds — 15 лет. Вспоминаем культовую игру для смартфонов

Ровно 15 лет назад состоялся релиз Angry Birds — мультиплатформенной игры, которая стала одним из самых скачиваемых приложений в истории и превратилась в целую медиафраншизу. Пожалуй, практически каждый, кто держал в руках смартфон в 2010-х, хотя бы один раз стрелял из рогатки по зеленым свиньям, прячущимся на замысловатых конструкциях. РБК Life решил вспомнить историю культовой аркады-головоломки, в которую играли во всем мире.
Angry Birds была создана скромной финской студией Rovio Entertainment (до 2005 года — Relude), образованной в 2003 году тремя студентами Хельсинкского технологического университета после победы в конкурсе разработчиков мобильных игр. За несколько лет небольшая команда выпустила более 50 различных интересных проектов, которые, впрочем, практически не приносили прибыли.
Все изменилось с выходом первого iPhone в 2007-м и появления цифрового магазина App Store годом позже, в котором в Rovio увидели огромный потенциал. Разработчики решили сделать ставку на популярные в то время двухмерные артиллерийские игры, базирующиеся на принципе расчета полета снаряда.
Концепция Angry Birds родилась в начале 2009 года, когда главный геймдизайнер студии Яакко Иисало показал коллегам скетч с рассерженными птицами, в итоге ставшими главными персонажами игры. Поскольку у них не было крыльев, то их было решено запускать при помощи рогатки. В роли главных антагонистов выступили зеленые свиньи, заслужившие место в игре на фоне мировой истерии вокруг пандемии свиного гриппа A (H1N1).
Стоимость создания игры составила около €100 тыс. Средств на окончание разработки и дистрибуцию катастрофически не хватало, компания находилась на грани развала. Ситуацию спас отец одного из руководителей Rovio: ему пришлось заложить дом своих родителей для продолжения финансирования проекта, релиз которого все-таки состоялся 11 декабря 2009 года в App Store.
Angry Birds по-настоящему затягивала. Так, мать основателя студии однажды вечером настолько увлеклась виртуальной стрельбой из рогатки, что спалила рождественскую индейку, забыв вовремя достать ее из духовки. Однако мировой успех пришел не сразу — на момент выпуска приложения оно было прохладно встречено в США и Великобритании, поэтому в Rovio решили сосредоточиться на продвижении игры в родной Финляндии. После домашнего успеха она стала популярной в Швеции и Дании, а затем покорила Грецию и Чехию. Когда количество загрузок достигло 40 тыс., игрой заинтересовались уже более крупные рынки.
Angry Birds идеально подходила как для длительного прохождения, так и просто для убийства времени. Кто-то мог пропадать в ней часами, тогда как другие ненадолго запускали приложение, чтобы, например, развлечь себя во время поездки на общественном транспорте.
Очень скоро «птички» начали стремительно захватывать мир. Всего через полгода после выпуска Angry Birds возглавила список самых популярных приложений App Store в США, после чего Rovio приступила к созданию Android-версии. На этом этапе разработчики столкнулись с серьезными проблемами. В отличие от Apple iOS, под управлением операционной системы Google работало большое количество самых разных устройств с различными процессорами, объемом памяти и всевозможными вариациями пользовательского интерфейса. Все это привело к тому, что на момент релиза в октябре 2010 года Angry Birds не работала на почти 30 Android-смартфонах, в связи с чем Rovio пришлось создать отдельную «облегченную» версию приложения.
Постепенно Angry Birds была адаптирована для нескольких десятков всевозможных платформ: в нее могли играть владельцы портативных и стационарных консолей, обладатели телевизоров со Smart TV и даже пользователи социальных сетей.
Казалось, в Angry Birds играет весь мир. Среди прочих ее хвалили режиссер Джеймс Кэмерон, актриса Анжелина Джоли и певица Кайли Миноуг. В 2011 году авторов Angry Birds поблагодарил тогдашний президент России Дмитрий Медведев, пошутив, что «теперь у российских чиновников есть как минимум одно очень важное дело на работе».
Уже в 2012 году аналитики оценивали стоимость вчерашнего маленького стартапа Rovio в невероятные $9 млрд, что было лишь немногим меньше стоимости финского техгиганта Nokia, который на тот момент входил в тройку крупнейших производителей мобильных устройств во всем мире.
В мае 2012 года количество скачиваний Angry Birds достигло 1 млрд, в январе 2014-го — 2 млрд, а летом 2015 перевалило отметку 3 млрд. По наименованием Angry Birds компания Rovio выпустила более сотни игр в самых разных жанрах — от классической стрельбы по свиньям до гонок, пошаговых стратегий, шутеров и аркад для гарнитур виртуальной реальности.
Финны не ограничились одними лишь играми — в 2013-м начали снимать мультсериал Angry Birds Toons, а в 2016-м вышел полнометражный анимационный фильм «Angry Birds в кино», заработавший во всем мире более $350 млн и ставший одним из самых кассовых в истории проектов, снятых по мотивам видеоигр (спустя три года появился сиквел). Медиафраншиза также разрослась до тематических парков, аттракционов, фирменной одежды и игрушек, которые в связи с большим спросом входят в список наиболее часто подделываемых детских товаров.
Интересно, что Rovio в какой-то степени стала заложником популярности собственного детища, затмившего их остальные проекты. Так, в начале 2023 года финны безвозвратно удалили из Google Play оригинальную Angry Birds, объяснив это тем, что она оказывает «негативное влияние» на актуальную линейку игр компании.