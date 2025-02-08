Английский кокер-спаниель на скейтборде установил мировой рекорд

Асано, профессиональная дрессировщица собак и владелица Коды, поделилась, что тренирует своих животных исключительно с помощью положительного подкрепления. Женщина убеждена, что наказание и другие формы негативного подкрепления не принесут значительных успехов и совершенно не помогут в воспитании питомцев.