Английский кокер-спаниель на скейтборде установил мировой рекорд

Талантливый английский кокер-спаниель по кличке Кода проехал на своем скейтборде через «человеческий тоннель» из 40 участников и установил новый мировой рекорд, — пишет UPI.
Сообщается, что 40 человек встали, расставив ноги так, чтобы получился «тоннель», под которым промчался рекордсмен Кода. Пес продемонстрировал удивительные навыки балансирования и сосредоточенности, благодаря чему получил официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса.
Асано, профессиональная дрессировщица собак и владелица Коды, поделилась, что тренирует своих животных исключительно с помощью положительного подкрепления. Женщина убеждена, что наказание и другие формы негативного подкрепления не принесут значительных успехов и совершенно не помогут в воспитании питомцев.
Ранее рассказывали, что житель Лондона посетил 42 музея за 12 часов, чтобы установить мировой рекорд.