Англичанка спустя 48 лет получила ответ на отправленное по почте резюме

Героиня истории 48 лет мучилась вопросом, почему она так и не получила ответ по работе своей мечты — женщина хотела стать каскадером-мотоциклистом. И только спустя десятилетия ей удалось выяснить, что произошло.
Семидесятилетняя англичанка Тизи Ходсон не могла поверить своим глазам, когда в один из своих обычных дней решила проверить почтовый ящик. В нем женщина обнаружила письмо, в котором ее приглашают на работу. Оно было отправленное очень давно, в январе 1976 года, но до получателя так и не дошло: весточка застряла за ящиком почтового отделения.
К письму приложена рукописная записка, в которой говорится: «Поздняя доставка почтовым отделением Staines. Найдено за ящиком. С опозданием всего в 50 лет».
Тизи Ходсон не знает, как спустя столько времени до нее дошло письмо. «Как они нашли меня, когда я переезжала 50 с лишним раз, остается загадкой. Я отчетливо помню, как сидела в своей квартире в Лондоне и писала письмо по поводу работы. Каждый день я искала ответ в почтовом ящике, но там ничего не было. Я была так разочарована, потому что очень хотела быть каскадером-мотоциклистом».
Оглядываясь назад, женщина рассказала: «Я сделала все, чтобы люди, которые искали к себе в команду каскадера, не узнали, что я женщина. Я думала, что иначе у меня не было бы шансов пройти собеседование. Я даже по глупости сказала, что мне все равно, сколько костей я могу сломать, так как уже привыкла к этому».
К счастью, долгие годы молчания не повлияли на ее стремление устроиться на работу. Ходсон переехала в Африку, работала дрессировщиком змей и лошадей, а еще научилась летать и стала пилотом и инструктором по полетам.
«Если бы я могла поговорить с молодой собой, я бы посоветовала пойти и сделать все то же самое. Я так прекрасно провела время, это не омрачает даже несколько сломанных костей», — заключила авантюристка.