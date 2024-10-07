Англичанка спустя 48 лет получила ответ на отправленное по почте резюме

Тизи Ходсон не знает, как спустя столько времени до нее дошло письмо. «Как они нашли меня, когда я переезжала 50 с лишним раз, остается загадкой. Я отчетливо помню, как сидела в своей квартире в Лондоне и писала письмо по поводу работы. Каждый день я искала ответ в почтовом ящике, но там ничего не было. Я была так разочарована, потому что очень хотела быть каскадером-мотоциклистом».