Англичанка отсудила 350 тысяч фунтов у начальника за обиду

Фирма уже подала апелляцию против решения суда, но Никола довольна результатом и уверена, что ее позиция победит. В 2016 году Mitie вместе с семью другими фирмами организовала кампанию по борьбе с проблемами, связанными с беременностью на работе и притеснением молодых матерей, но, как усмехается Никола, ее судебное дело — яркое свидетельство того, что пока что фирма не разобралась с этими проблемами. Она надеется, что судебный приговор поможет не только ей, но и остальным 23 тысячам женщин, которые работают в Mitie.