Англичанка отсудила 350 тысяч фунтов у начальника за обиду

37-летняя Никола Хайндс отомстила бывшему руководителю, который обидел ее во время беременности — за то, что он отвратительно вел себя по отношению к девушке, суд постановил взыскать с обидчика штраф.
Конфликт развивался с 2020 года, когда Никола вдруг выяснила, что ждет ребенка во второй раз. Забеременеть у девушки не получалось уже 12 лет, и она даже не надеялась на это, поэтому очень обрадовалась и поделилась новостью с руководством на работе, с которым, как думала, была в хороших отношениях.
Но, когда из-за беременности у Николы возникли осложнения, и она попросила снизить ей нагрузку, босс ответил, что это всё гормоны, из-за чего женщина вечно чувствительная и вообще плакса. А, когда девушка вернулась на работу после родов, начальник разговаривал с ней пренебрежительно и вовсе игнорировал сотрудницу.
На вопросы о переработках начальник заявил, что Никола вовсе не перерабатывала, и в компании ее поддерживали всеми возможными способами: например, предложили взять неоплачиваемый отпуск, чтобы посидеть с детьми, а еще лучше освободить место для другого сотрудника, с которым проблем не будет. Далее руководство признало просьбы Николы неадекватными и отказалось проводить аудит нагрузки, в результате чего девушка уволилась.
Плохое обращение так сильно повлияло на Николу, что, по ее словам, она даже задумывалась о самоубийстве, но, к счастью, решила дело гораздо более конструктивным образом и подала на бывшее место работы в суд. Там девушка представляла себя сама и уверенно разгромила инвестиционного гиганта Mitie, в котором работала. Историю судебного конфликта рассказала газета Daily Mail.
Предварительная сумма иска составляла 20 тысяч фунтов для компенсации морального ущерба, но в финальном постановлении суд учел зарплату девушки, после чего цифра выросла до 350 тысяч.
Коллеги охарактеризовали девушку как прилежную и трудолюбивую, а вот бывшее руководство, по мнению судьи, не справилось с собой даже в процессе заседания: бывший начальник и во время дачи показаний объяснил, что Никола — типичная гиперэмоциональная мамочка, которая ошибочно оценила свою жизнь и выдвинула неадекватные требования.
Фирма уже подала апелляцию против решения суда, но Никола довольна результатом и уверена, что ее позиция победит. В 2016 году Mitie вместе с семью другими фирмами организовала кампанию по борьбе с проблемами, связанными с беременностью на работе и притеснением молодых матерей, но, как усмехается Никола, ее судебное дело — яркое свидетельство того, что пока что фирма не разобралась с этими проблемами. Она надеется, что судебный приговор поможет не только ей, но и остальным 23 тысячам женщин, которые работают в Mitie.
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