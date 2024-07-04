Англичанка нашла на чердаке китайский фарфор и разбогатела

Дед девушки собирал фарфор, когда служил в Китае в начале XX века. С годами некоторые предметы были повреждены. Изначально Джилл планировала выбросить фарфор, но затем решила отнести его в аукционный дом для оценки. Аукционисты были ошеломлены обнаруженными сокровищами. Предварительно они оценили коллекцию в £740−1350, а конечная сумма продажи достигла почти £197 тыс. (почти ₽22 млн).