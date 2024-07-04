Англичанка нашла на чердаке китайский фарфор и разбогатела

Жительница Линкольншира в Англии Джилл Стюарт случайно нашла старую коробку с надписью «битый фарфор», когда искала рождественские украшения на своем чердаке. Коробка досталась ей 20 лет назад от деда, сообщает Guardian.
Дед девушки собирал фарфор, когда служил в Китае в начале XX века. С годами некоторые предметы были повреждены. Изначально Джилл планировала выбросить фарфор, но затем решила отнести его в аукционный дом для оценки. Аукционисты были ошеломлены обнаруженными сокровищами. Предварительно они оценили коллекцию в £740−1350, а конечная сумма продажи достигла почти £197 тыс. (почти ₽22 млн).
Как отметил аукционист Джеймс Лаверак, никто не мог предвидеть столь высокий спрос на китайский фарфор.
Аукционисты разделили коллекцию на лоты. Лот, содержащий 16 предметов фарфора, включая редкие чашки эпохи императора Канси (маньчжурский император из династии Цин, рубеж XVII и XVIII веков), оценивался в £50−100, но был продан за колоссальные £59 тыс. (примерно ₽6,5 млн).
Другой лот, разбитый и склеенный вновь, первоначально оценивался всего в £100, но в итоге продан за £5 тыс. (около ₽500 тыс.). Лаверак отметил, что даже «поврежденные предметы привлекли огромное внимание, что говорит о редкости и ценности коллекции».
В итоге, доход от продажи составил £160 тыс. (почти ₽18 млн).