Англичанин придумал лайфхак, чтобы бесплатно отдохнуть в роскошном отеле

Оказывается, чтобы устроить себе роскошные выходные в Лондоне, не обязательно брать с собой много денег. Да чего там — можете совсем их не брать. 21-летний турист Джордж Редферн (George Redfern) так и поступил. Он решил проверить, удастся ли ему провести в Лондоне незабываемые выходные, не потратив ни пенса, и вот каким результатом он теперь может похвастаться.
Готовиться к путешествию Джордж начал заранее. Он отдавал себе отчет, что встречают по всему миру до сих пор по одежке, поэтому желательно выглядеть так, чтобы внушать доверие персоналу гостиниц, кафе и других заведений. Для этого пришлось одеться понаряднее, буквально надеть лучшее, что у него было. И это действительно сработало. Единственное, на что потратился Джордж во время своего путешествия выходного дня — это перелет из графства Мерсисайд (Merseyside) в Лондон и обратно.
Прибыв утром в аэропорт, Джордж, не мешкая отправился в отель Premier Inn Westminster Abbey. Там он, подмигнув швейцару, обеспечил себе бесплатный кофе и составил дерзкий план на выходные. Следующим его отелем стал четырехзвездочный Park Plaza London Waterloo. В этой локации Джордж воспользоваться спа-центром. Но здесь самоуверенному туристу просто повезло. Потому что обычно на входе кто-нибудь да стоит, а в этом отеле ремонтировали фасад, и снаружи находились строительные леса, поэтому у дверей никого не было.
Оказавшись внутри гостиницы, Джордж начал наблюдать за тем, как ведут себя постояльцы, что они делают, чтобы попасть в спа-центр. На его счастье, вскоре ему повстречалась одна бабуля. Она прошла в спа с важным видом и не проронив ни слова. Джордж повторил это, и подход сработал. Турист прошмыгнул мимо озабоченной сотрудницы стойки регистрации и позволил себе искупаться в бассейне и погреться в сауне.
Почувствовав голод, Джордж придумал себе вполне реалистичную легенду: он заходил в разные заведения и говорил, что его семья заказала кучу еды час назад, но недополучила бургер. И хотя верили не все, в четвертом заведении попытка увенчалась успехом: парень получил свою порцию.
В общей сложности за первый день Джордж выпил бесплатный кофе, сходил в бассейн и сауну, съел бургер, добыл немного бесплатной воды и поспал в вестибюле гостиницы. Во второй день Джордж прошелся по уже знакомым местам и провернул некоторые трюки, а заодно посетил несколько заведений, где еще не успел примелькаться, и получил бесплатный завтрак, кофе и еще немного спа-процедур.
Вместе с тем, у парня было несколько провалившихся попыток. Несмотря на них, он называет свой опыт вполне успешным. Джордж смог по-новому взглянуть на удобства жизни и научился немного больше ценить то, что у него есть — говорит, яблоко, которым его угостили в одном из отелей, было едва ли не самой вкусной едой за последние несколько лет.
После необычного путешествия Джордж решил, что займется благотворительностью для бездомных и когда-нибудь повторит свой эксперимент в Дублине или Ливерпуле.