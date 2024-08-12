Англичанин придумал лайфхак, чтобы бесплатно отдохнуть в роскошном отеле

Готовиться к путешествию Джордж начал заранее. Он отдавал себе отчет, что встречают по всему миру до сих пор по одежке, поэтому желательно выглядеть так, чтобы внушать доверие персоналу гостиниц, кафе и других заведений. Для этого пришлось одеться понаряднее, буквально надеть лучшее, что у него было. И это действительно сработало. Единственное, на что потратился Джордж во время своего путешествия выходного дня — это перелет из графства Мерсисайд (Merseyside) в Лондон и обратно.