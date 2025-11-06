Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелину Джоли пригласили в новые регионы РФ

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов пригласил американскую актрису Анджелину Джоли в новый регионы РФ.

Источник: AP 2024

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов пригласил американскую актрису Анджелину Джоли в новый регионы РФ. Рогова цитирует aif.ru.

«Я бы на месте Анджелины Джоли побыстрее перешел в освобожденную часть новых субъектов. Например, мою родную Запорожскую область, где мы ее встретим», — пообещал он.

Накануне голливудская звезда посетила подконтрольный Киеву Херсон. Во время визита у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Вызволить водителя не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что Пищиков неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Узнать больше по теме
Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
Читать дальше