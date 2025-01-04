Анджелина Джоли с новым имиджем впервые после развода появилась на публике

Фото опубликованы на сайте People.
49-летняя Анджелина Джоли посетила Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс 3 января. Актриса появилась на публике с новой челкой и уложенными волосами. Артистка позировала перед камерами в белом топе, жакете и широких брюках. Знаменитость дополнила образ серьгами и розовыми туфлями на каблуках.
31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась». Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.
У знаменитостей есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.