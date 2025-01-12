Анджелина Джоли приютила в своем доме пострадавших от пожаров в Калифорнии

«Энджи сочувствует тем, кто потерял свои дома или пострадал от пожаров. Она делает все возможное, чтобы помочь, и даже открывает двери своего дома для друзей, которые были вынуждены эвакуироваться», — рассказал инсайдер из окружения звезд.