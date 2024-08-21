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Android защитит смартфон от кражи с помощью ИИ

Американская корпорация Google тестирует новую функцию Theft Detection Lock в операционной системе Android — она будет автоматически определять момент кражи смартфона и мгновенно блокировать устройство. Некоторые пользователи бета-версий Android в Бразилии уже получили доступ к функции — об этом сообщает издание ZDNet.

Источник: Freepik

Функция блокировки смартфона в случае кражи была анонсировала в мае 2024 года, ожидалось, что она выйдет вместе с Android 15. Theft Detection Lock будет использовать гироскоп и акселерометр для отслеживания движений, предположительно связанных с кражей, например резких толчков или быстрых ускорений. При фиксации таких движений экран будет автоматически блокироваться. Ожидается, что новая функция будет доступна на всех устройствах с операционной системой Android 10 и выше.

Ранее в Android появился новый режим разделения экрана для складных смартфонов. Кроме того, в бета-версии Android 15 произошли улучшения ИИ, конфиденциальности и автономности.