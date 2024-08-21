Android защитит смартфон от кражи с помощью ИИ

Функция блокировки смартфона в случае кражи была анонсировала в мае 2024 года, ожидалось, что она выйдет вместе с Android 15. Theft Detection Lock будет использовать гироскоп и акселерометр для отслеживания движений, предположительно связанных с кражей, например резких толчков или быстрых ускорений. При фиксации таких движений экран будет автоматически блокироваться. Ожидается, что новая функция будет доступна на всех устройствах с операционной системой Android 10 и выше.