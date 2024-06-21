Андрей Григорьев-Апполонов рассказал про ночную жизнь и тусовки

«Я дома, и я один. Чтобы никого не было, — рисует музыкант свое любимое состояние. — Поэтому, мое время — ночь. А я включаю телевизор, смотрю сериальчик. Или могу книжечку почитать. И это единственное время — с 12 ночи и до 7 утра, — когда я могу побыть один. А так, да, я постоянно на виду. И от меня постоянно ждут шуток, песен, позитива… И я это все предоставляю. Но я так редко бываю один, что для меня это за счастье. Поэтому я вот такой ночной филин, ночью становлюсь самим собой».