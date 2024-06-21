Андрей Григорьев-Апполонов рассказал про ночную жизнь и тусовки

Популярность группы «Иванушки Int» в 1990-е и 2000-е была по-настоящему космической. Музыканты везде были желанными гостями, а охране приходилось защищать их от толп восторженных поклонниц. Как и о любых звездах, о них ходили легенды.
Например, много говорили о том, что один из участников коллектива Андрей Григорьев-Апполонов — настоящий король ночной Москвы и звезда всех тусовок. О том, как у него обстоят дела с клубной жизнью, мы спросили у самого Рыжего «Иванушки» в интервью, которое он дал порталу aif.ru.
Музыкант признался, что тусовки уходили из жизни певцов с появлением семей.
«Это как ступени у ракеты, — рассказал он порталу aif.ru. — Кирилл первый “отвалился”, когда женился. Я тусил чуть дольше, до своей свадьбы и детей. А сейчас… Сейчас уже гораздо спокойнее — ресторанчики с друзьями, дом, сериальчики, банька».
На вопрос, кто в коллективе самый благоразумный, Григорьев-Апполонов заявил, что именно он.
«Я, конечно и безусловно, — смеясь, отрезал музыкант. — Держу весь коллектив в рыжих ежовых рукавицах. Вы что?! Иначе мы развалились бы через два года».
Певец признает, что постоянная работа с публикой забирает очень много душевных сил.
«Конечно… Ведь я все время отдаю себя», — объясняет он aif.ru.
Оказалось, что у легендарного тусовщика любимое время — это ночь. Но лишь потому, что именно в это время суток он может побыть в одиночестве.
«Я дома, и я один. Чтобы никого не было, — рисует музыкант свое любимое состояние. — Поэтому, мое время — ночь. А я включаю телевизор, смотрю сериальчик. Или могу книжечку почитать. И это единственное время — с 12 ночи и до 7 утра, — когда я могу побыть один. А так, да, я постоянно на виду. И от меня постоянно ждут шуток, песен, позитива… И я это все предоставляю. Но я так редко бываю один, что для меня это за счастье. Поэтому я вот такой ночной филин, ночью становлюсь самим собой».
При этом Андрей соглашается с тем, три десятилетия назад популярность его группы и всех ее участников была совершенно запредельной.
«Помню, в конце 1990-х если школьников классами привозили в Москву на экскурсию, их вели на Красную площадь, в Оружейную палату и посмотреть, где живет “Рыжий” Григорьев-Апполонов», — признался Андрей aif.ru.