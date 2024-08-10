André 3000 признался, что его немного расстраивает биф Кендрика Ламара и Дрейка

«В ранних баттлах встречались обыкновенные дети, рэповавшие друг против друга в парках. Сейчас это не просто люди. У каждого из них — по сто человек в подчинении. Если тебе нечего терять, тогда полный вперед. Но когда ты уже успешен, я не уверен, что оно того стоит».