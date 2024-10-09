Андорра: самая большая страна без аэропорта

Можно подумать, что стране с таким сложным рельефом лучше потратить деньги на улучшение дорог и инфраструктуры, а не на строительство аэропорта. Однако, по мнению экспертов, такой объект все-таки нужен, так как благодаря регулярным авиаперелетам Андорра могла бы получить экономическую выгоду от прямого доступа для путешественников.