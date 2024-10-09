Андорра: самая большая страна без аэропорта

Андорра — небольшая страна, расположенная между Францией и Испанией. Численность ее населения составляет 77 тысяч человек, которые проживают на 468 квадратных километрах.
Несмотря на попытки построить аэропорт, Андорра до сих пор имеет печальную славу самой большой страны в мире без действующего аэропорта.
В редакции Simple Flying рассказали, с чем это связано.
Рельеф страны
В первую очередь, отсутствие аэропорта связано со сложным рельефом.
В марте 2021 года в стране пытались построить аэропорт. Однако Управление гражданской авиации Андорры (AAA) отказало в строительстве, так как «ограничения и безопасность проекта вызывают сомнения, и они достаточно важны, чтобы не продолжать реализацию проекта».
Как добраться до Андорры
Несмотря на то, что в стране нет аэропорта, каждый год Андорра принимает до восьми миллионов туристов, которые приезжают из Франции и Испании.
Ближайший аэропорт к Андорре — Андорра-Ла Сеу д’Уржель (LEU), расположенный в Испании. От Андорры-ла-Велья до него можно добраться за 30−40 минут. Объект имеет всего одну взлетно-посадочную полосу длиной чуть больше километра.
Нужен ли аэропорт Андорре
Андоррцы считают, что стране не нужен аэропорт и, возможно, близлежащие аэропорты — это лучшее решение.
Можно подумать, что стране с таким сложным рельефом лучше потратить деньги на улучшение дорог и инфраструктуры, а не на строительство аэропорта. Однако, по мнению экспертов, такой объект все-таки нужен, так как благодаря регулярным авиаперелетам Андорра могла бы получить экономическую выгоду от прямого доступа для путешественников.
Ранее эксперты рассказали, чем заняться во время долгой пересадки в аэропорту.