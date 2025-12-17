Популярные темы
Анатолий Вассерман написал открытое письмо в ДУМ РФ и задал ряд неприятных вопросов

Депутат Госдумы Вассерман обратился к Духовному управлению мусульман с критикой решения о награждении писательницы Фаузии Байрамовой.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман написал открытое письмо на имя руководителя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдинова. Причиной для этого послужило недавнее награждение со стороны организации Фаузии Байрамовой медалью «За заслуги».

Парламентария возмутило, что к награде была представлена «одна из известнейших фигур татарского шовинистического движения последних десятилетий». Как отмечает Вассерман, Байрамова не раз была осуждена российским правосудием за разжигание ненависти по национальному признаку. Также именно ей принадлежит ряд скандальных статей, которые оправдывают татарский коллаборационизм во время Великой Отечественной войны и восхваляют предателей из сформированного немцами батальона СС «Идель-Урал».

По мнению депутата, награждение такого человека не может обойтись без вопросов, поэтому он и решил их задать публично, надеясь на такой же публичный и четкий ответ. Вассерман попросил объяснить, разделяет ли ДУМ РФ позицию Байрамовой по независимости Татарстана, героизму коллаборационистов и превосходству татар над русскими.

«А если ответ на все эти вопросы “нет”, то какие же подвиги совершила г-жа Байрамова, что ради их оценки вы “забыли” все ее преступления и подлости? Уж не за воспитание ли в татарском народе шовинизма, нацизма и русофобии дана ей высокая награда? Наступило время решительного и окончательного выбора: с Россией или против нее», — закончил свою мысль депутат Анатолий Вассерман.

