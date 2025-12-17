Анатолий Вассерман написал открытое письмо в ДУМ РФ и задал ряд неприятных вопросов

Парламентария возмутило, что к награде была представлена «одна из известнейших фигур татарского шовинистического движения последних десятилетий». Как отмечает Вассерман, Байрамова не раз была осуждена российским правосудием за разжигание ненависти по национальному признаку. Также именно ей принадлежит ряд скандальных статей, которые оправдывают татарский коллаборационизм во время Великой Отечественной войны и восхваляют предателей из сформированного немцами батальона СС «Идель-Урал».
По мнению депутата, награждение такого человека не может обойтись без вопросов, поэтому он и решил их задать публично, надеясь на такой же публичный и четкий ответ. Вассерман попросил объяснить, разделяет ли ДУМ РФ позицию Байрамовой по независимости Татарстана, героизму коллаборационистов и превосходству татар над русскими.
«А если ответ на все эти вопросы “нет”, то какие же подвиги совершила г-жа Байрамова, что ради их оценки вы “забыли” все ее преступления и подлости? Уж не за воспитание ли в татарском народе шовинизма, нацизма и русофобии дана ей высокая награда? Наступило время решительного и окончательного выбора: с Россией или против нее», — закончил свою мысль депутат Анатолий Вассерман.