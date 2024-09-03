Ананас — свайп вправо: молодежь в Испании и Португалии теперь знакомится в магазинах

Во-первых, время. Бродить по магазину целый день бесполезно — за результатом нужно приходить в конкретный час. В Mercadona можно познакомиться и пофлиртовать с 19 до 20 часов, в Lidl — с 18 до 19, и так далее. Магазины удобно разбиты по времени, так что пофлиртовать можно в любое время: к полудню, например, стоит подтягиваться в отдел парфюмерии El Corte Inglés. Начать разговор в магазине не сложно: вместо «свайпа вправо» нужно толкнуть своей тележкой тележку того, кто вас заинтересовал.