Ананас — свайп вправо: молодежь в Испании и Португалии теперь знакомится в магазинах

Если вы ищете вторую половинку или просто партнера, чтобы хорошо провести время, важно быть в курсе последних трендов. Когда-то спутников жизни искали с помощью объявлений в газетах, потом появились сайты знакомств и специальные приложения — а сейчас культура знакомств как будто возвращается из интернета в реальную жизнь: по крайней мере, именно так обстоят дела на Пиренейском полуострове.
Модная молодежь Испании и Португалии считает, что приложения — прошлый век (по крайней мере, десятилетие). Парни и девушки в этих странах сейчас предпочитают знакомиться… в супермаркетах. Конечно, познакомиться с кем-то в магазине можно было и раньше, но сейчас, как объясняет сайт TravelTomorrow, молодежь отправляется в супермаркет специально ради этого.
Наибольшей популярность пользуется сеть испанских супермаркетов. Молодые люди ходят по магазинам с пустыми тележками и даже не пытаются делать вид, будто пришли за покупками: они ищут кого-то с такой же пустой тележкой, чтобы вместе провести вечер — а может быть, и остаток жизни.
Первой про тренд рассказала испанская актриса Виви Лин в своем Тиктоке — ролик про новый тренд в дейтинге набрал 1,6 миллионов просмотров. Комментаторы рассказали больше подробностей о том, как именно происходит процесс, у которого, как оказалось, есть несколько правил.
Во-первых, время. Бродить по магазину целый день бесполезно — за результатом нужно приходить в конкретный час. В Mercadona можно познакомиться и пофлиртовать с 19 до 20 часов, в Lidl — с 18 до 19, и так далее. Магазины удобно разбиты по времени, так что пофлиртовать можно в любое время: к полудню, например, стоит подтягиваться в отдел парфюмерии El Corte Inglés. Начать разговор в магазине не сложно: вместо «свайпа вправо» нужно толкнуть своей тележкой тележку того, кто вас заинтересовал.
Другие комментаторы предложили не оставлять тележки пустыми, ведь из продуктов можно сложить целый язык. Один из тиктокеров пояснил, что, чтобы не оставлять двусмысленностей и показать, что вы пришли в магазин именно в поисках пары, надо положить в тележку перевернутый ананас.
Другие продукты помогут прояснить характер отношений, которые вы ищете. К примеру, скоропортящиеся товары вроде салата намекнут на секс на одну ночь, а чечевица или другие крупы — на то, что вы ищете серьезных отношений. Масло — верный знак того, что вас интересует только обеспеченный партнер.
Впрочем, в области языка продуктов единства нет: другие комментаторы считают, что овощи говорят о серьезных намерениях, а шоколад — точно о встрече на одну ночь.
Тренд зародился в Испании, но уже захватил и Португалию, где есть те же самые супермаркеты. Некоторые пользователи волнуются, что тренд создаст излишнюю толчею в супермаркетах, но как знать — возможно, если кто-то лишний раз врежется в чужую тележку, это изменит его судьбу к лучшему.
Распространится ли тенденция дальше по Европе, пока неизвестно — но если это случится, перед человечеством неизбежно возникнут новые вопросы: как рассказать об отношениях, которых вы ищете, если из-за другого тренда в тиктоке в вашей стране закончились огурцы?