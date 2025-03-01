Аналоговый велнес: новая тенденция цифровой детоксикации

В мире наблюдается тенденция перехода с новых моделей смартфонов и цифровых камер на более старые. Это явление наблюдается среди миллениалов и зумеров, которые хотят не только выделиться, но и побывать в эпохе, в которой они никогда не жили. Покупая кнопочный телефон вместо сенсорного, люди как бы переносятся в прошлое.