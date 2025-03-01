Аналоговый велнес: новая тенденция цифровой детоксикации

В мире наблюдается тенденция перехода с новых моделей смартфонов и цифровых камер на более старые. Это явление наблюдается среди миллениалов и зумеров, которые хотят не только выделиться, но и побывать в эпохе, в которой они никогда не жили. Покупая кнопочный телефон вместо сенсорного, люди как бы переносятся в прошлое.
Теперь люди идут дальше. Они занимаются ковкой, играют в настольные игры за обеденными столами и слушают музыку с виниловых пластинок на ретропроигрывателях. Движение в сторону аналоговой революции или, возможно, контрреволюции, набирает обороты.
Бет МакГроарти, директор по исследованиям некоммерческой организации Global Wellness Institute, рассказала изданию South China Morning Post, что в 2025 году люди будут более серьезно относиться к цифровым паузам.
Она считает, что рост популярности «аналогового велнес» — самый значимый тренд в сфере велнес (концепция благополучия и сохранения ментального и физического здоровья) в этом году.
Связано это с тем, что появляется все больше исследований на тему того, как мобильные телефоны влияют на психику и мозг, снижая концентрацию и повышая риск дегенеративных заболеваний, таких как деменция или болезнь Паркинсона.
За последнее десятилетие во всех возрастных группах, особенно среди подростков и молодых людей, наблюдается устойчивый рост тревожности, депрессии, проблем с концентрацией внимания, дисморфофобии (расстройство психики, при котором человек зациклен на своей внешности и считает, что с ним что-то не так) и расстройств пищевого поведения.
По мнению Бет, эти проблемы могут быть связаны с чрезмерным временем, проводимым перед экраном.
Поэтому люди активно стали активно заниматься хобби, искать новые виды развлечений и активного отдыха, а также на время забывать о телефонах. Как отмечает специалист, это правильно, так как люди смогут серьезно заняться своим здоровьем и уделить время семье, друзьям и увлечениям оффлайн.
Ранее рассказали, что зумеры пытаются вернуться в детство и скупают плюшевых персонажей из игр и разнообразные фигурки, что способствует росту рынка игрушек.