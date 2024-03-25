Анализ состава крови поможет предсказать деменцию

Деменция — синдром, который приводит к снижению когнитивной функции в большей степени, чем в результате обычного биологического старения. Деменция прогрессирует с течением времени. Она в основном поражает пожилых людей, в возрасте от 65 лет и старше. В настоящее время в мире насчитывается более 55 млн человек с таким диагнозом и каждый год фиксируется 10 млн новых случаев, привели данные во Всемирной организации здравоохранения.