Анализ состава крови поможет предсказать деменцию

Анализ состояния здоровья людей среднего возраста может предупредить о будущей деменции, такие выводы сделали нейробиологи из Университетского колледжа Корка в Ирландии (University College Cork, сокращенно UCC). В возрасте 40−50 лет мозг претерпевает значительные молекулярные, клеточные и структурные изменения, многие из которых связаны со снижением когнитивных функций. И активная динамика в сторону деменции идет именно в среднем возрасте. Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Cell Press.
Когнитивные функции — наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых человек рационально воспринимает мир и себя в нем, мыслительно обрабатывает информацию.
Деменция — синдром, который приводит к снижению когнитивной функции в большей степени, чем в результате обычного биологического старения. Деменция прогрессирует с течением времени. Она в основном поражает пожилых людей, в возрасте от 65 лет и старше. В настоящее время в мире насчитывается более 55 млн человек с таким диагнозом и каждый год фиксируется 10 млн новых случаев, привели данные во Всемирной организации здравоохранения.
Команда университетских ученых проанализировала массив данных множества исследований на людях и животных, чтобы подтвердить гипотезу: в среднем возрасте изменения в мозгу, связанные с возможной будущей деменцией — ускоряются. Происходит сокращение гиппокампа — структуры мозга, участвующей в памяти и обучении.
«В возрасте от 40 до 50 лет мозг претерпевает ускоряющиеся изменения, особенно в его “проводке” и коммуникации между клетками. Это особенно влияет на повседневную память и скорость реакции. Такие изменения в возрасте 40 лет могут предсказать будущее снижение когнитивных функций 20 лет спустя», — утверждает исследователь Университетского колледжа Корка (UCC) Себастьян Дом-Хансен.
Увидеть изменения позволяет анализ факторов системного кровообращения, пояснил данные исследования портал News-medical. Маркерами становятся белки, присутствующие в крови.
«Некоторые из крупнейших пиков изменений на протяжении всей взрослой жизни происходят в среднем возрасте, если судить по плазме, моноцитам периферической крови и мышцам», — пишут авторы и заверяют, что этот процесс обратим именно в возрасте 40−50 лет.
Открытие может позволить врачам объективно выявлять деменцию у пациентов на ранней стадии. Предполагается, что терапия при этом будет более эффективна:
«Мы утверждаем, что применение последних тенденций в исследованиях старения к этому периоду жизни может выявить новые биомаркеры и возможные меры по борьбе со снижением когнитивных функций у стареющего населения».
Ранее группа ученых под руководством Ханкёна Кима из исследовательского центра Gaon в Южной Корее обнаружила возможную связь между регулярным присутствием сыра в рационе пожилого человека и улучшением его когнитивных функций. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.