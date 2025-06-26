Анализ разговоров: зачем искусственный интеллект будет прослушивать звонки

Депутат Государственной думы Сергей Боярский объяснил, почему внедрение речевой аналитики звонков для борьбы с мошенниками не станет нарушением приватности. По его словам, пользователь для совершения таких операций сам должен будет дать согласие.
— У банков и сотовых операторов есть тысячи минут разговора мошенника с жертвами. И с помощью современных технологий, безусловно, можно создавать модели и все время их совершенствовать и обучать, которые будут помогать, предупреждать прямо онлайн во время разговора абонента о возможной угрозе, — отметил Боярский.
Парламентарий рассказал ВФокусе Mail, что анализировать разговор будет искусственный интеллект. Для того, чтобы ИИ мог помочь ему исследовать трафик, который идет через мессенджеры или сотовую связь.
Ранее Сергей Боярский рассказал, как отказ от анонимности в Интернете может обезопасить граждан.