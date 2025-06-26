Анализ разговоров: зачем искусственный интеллект будет прослушивать звонки

— У банков и сотовых операторов есть тысячи минут разговора мошенника с жертвами. И с помощью современных технологий, безусловно, можно создавать модели и все время их совершенствовать и обучать, которые будут помогать, предупреждать прямо онлайн во время разговора абонента о возможной угрозе, — отметил Боярский.