Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам по полису ОМС

29 октября прошлого года в России запустили производство первой российской вакцины от вируса папилломы человека «Цегардекс». Она может защитить от четырех самых опасных типов ВПЧ — 6, 11, 16, 18, которые вызывают рак шейки матки и другие онкологические и доброкачественные заболевания, спровоцированные вирусом папилломы человека.